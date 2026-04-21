Obiteljska putovanja mogu biti iznimno lijepa. No valja imati na umu da posjet određenim znamenitostima s malom djecom iziskuje dodatnu dozu planiranja. Veliki redovi, gužve i zahtjevan teren stvorit će dodatan stres za sve uključene.
Kako bi se pomoglo obiteljima s malom djecom u organizaciji putovanja, napravljeno je istraživanje u suradnji s brendom iCandy u kojem je analizirano oko 200 najpoznatijih svjetskih znamenitosti.
Kod svake znamenitosti procjenjivala se pristupačnost lokaciji s malom djecom, cijena ulaznice, ali i dostupnost drugih sadržaja poput toaleta, prostora za presvlačenje beba i dojenje. U konačnici odabrane su one znamenitosti koje su najprilagođenije dolasku s malom djecom.
Grand Canyon je vrlo pristupačno mjesto za posjet s malom djecom
Južni rub Grand Canyona najpopularniji je i najposjećeniji dio Nacionalnog parka Grand Canyon u Arizoni u Sjedinjenim Američkim Državama. Upravo se on našao na vrhu ljestvice najboljih svjetskih atrakcija za posjet s malom djecom. Ne samo da ima potrebnu infrastrukturu za boravak na otvorenom s mališanima, već se može posjetiti za razumne novce.
Na drugom mjestu ljestvice našla se zvjezdarnica Griffith u Los Angelesu koja ima interaktivne svemirske izložbe i besplatan ulaz, a slijedi ga Zabranjeni grad u Pekingu – nekadašnje središte dinastija Ming i Qing.
Na popisu 10 najboljih svjetskih atrakcija našlo se sveukupno pet mjesta u Aziji: spomenik ljubavi Taj Mahal u Indiji (4. mjesto), svetište Fushimi Inari u Japanu (6. mjesto), park Nara te hram Sensoji u Zemlji Izlazećeg Sunca, koji su se našli na 9. odnosno 10. mjestu ljestvice.
Jedino europsko mjesto zastupljeno na top 10 ljestvici jesu vrtovi palače Pena u Sintri u Portugalu, a koji se prostiru na 200 hektara.
10 najboljih svjetskih atrakcija za posjet s malom djecom prema istraživanju ICandyja:
- Južni rub Grand Canyona, SAD
- Zvjezdarnica Griffith, SAD
- Zabranjeni grad, Kina
- Taj Mahal, Indija
- Džamija Hassana II., Maroko
- Hram Fushimi Inari, Japan,
- Vrtovi palače Pena, Portugal
- National Mall, SAD
- Park Nara, Japan
- Hram Sensoji, Japan
