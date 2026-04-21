Obiteljska putovanja mogu biti iznimno lijepa. No valja imati na umu da posjet određenim znamenitostima s malom djecom iziskuje dodatnu dozu planiranja. Veliki redovi, gužve i zahtjevan teren stvorit će dodatan stres za sve uključene.

Kako bi se pomoglo obiteljima s malom djecom u organizaciji putovanja, napravljeno je istraživanje u suradnji s brendom iCandy u kojem je analizirano oko 200 najpoznatijih svjetskih znamenitosti.

Kod svake znamenitosti procjenjivala se pristupačnost lokaciji s malom djecom, cijena ulaznice, ali i dostupnost drugih sadržaja poput toaleta, prostora za presvlačenje beba i dojenje. U konačnici odabrane su one znamenitosti koje su najprilagođenije dolasku s malom djecom.

Grand Canyon je vrlo pristupačno mjesto za posjet s malom djecom

Južni rub Grand Canyona najpopularniji je i najposjećeniji dio Nacionalnog parka Grand Canyon u Arizoni u Sjedinjenim Američkim Državama. Upravo se on našao na vrhu ljestvice najboljih svjetskih atrakcija za posjet s malom djecom. Ne samo da ima potrebnu infrastrukturu za boravak na otvorenom s mališanima, već se može posjetiti za razumne novce.

Na drugom mjestu ljestvice našla se zvjezdarnica Griffith u Los Angelesu koja ima interaktivne svemirske izložbe i besplatan ulaz, a slijedi ga Zabranjeni grad u Pekingu – nekadašnje središte dinastija Ming i Qing.

Na popisu 10 najboljih svjetskih atrakcija našlo se sveukupno pet mjesta u Aziji: spomenik ljubavi Taj Mahal u Indiji (4. mjesto), svetište Fushimi Inari u Japanu (6. mjesto), park Nara te hram Sensoji u Zemlji Izlazećeg Sunca, koji su se našli na 9. odnosno 10. mjestu ljestvice.

Jedino europsko mjesto zastupljeno na top 10 ljestvici jesu vrtovi palače Pena u Sintri u Portugalu, a koji se prostiru na 200 hektara.

10 najboljih svjetskih atrakcija za posjet s malom djecom prema istraživanju ICandyja:

Južni rub Grand Canyona, SAD Zvjezdarnica Griffith, SAD Zabranjeni grad, Kina Taj Mahal, Indija Džamija Hassana II., Maroko Hram Fushimi Inari, Japan, Vrtovi palače Pena, Portugal National Mall, SAD Park Nara, Japan Hram Sensoji, Japan

