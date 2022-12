Naravno, lijepo je posjedovati auto, prilično smanjuje put od točke A do točke B, a i putovati je vjerojatno najljepše u komforu vlastitog automobila jer možeš zastati gdje god te volja. Ipak, zamislite načas svijet bez automobila – zrak bi bio čišći, ulice tiše, a mi bismo više pješačili ili vozili bicikl. E, pa, u sljedećim mjestima ljudi rade upravo to, s obzirom na to da je vožnja – zabranjena!

Civita di Bagnoregio, Italija

U ovom talijanskom selu nema automobila, ali još je zanimljivija činjenica da je jedini izlaz ili ulaz u njega moguć pješačkim mostom. Slikovita lokacija grada - na vrhu brda s pogledom na golemi kanjon, djeluje zbilja fascinantno.

Halibut Cove, SAD

U izoliranom selu Halibut Cove na Aljasci živi samo oko 90 stalnih stanovnika, što dodaje šarm ovom prekrasnom mjestu bez automobila. Ako se to ne čini dovoljno spokojno, u njemu se nalazi i jedan jedinstveni plutajući ured američke pošte.

Lamu, Kenija

Kada posjetite grad Lamu na istoimenom otoku u Keniji, umjesto automobila dočekat će vas magarci. Nakon što kročite na otok, bit će vam jasno zašto. Ceste, odnosno pješačke staze – uske su i krivudave, zbog čega je gotovo nemoguće kretati se automobilom.

Giethoorn, Nizozemska

Ovo bi moglo biti najslađe mjesto koje ćete ikada vidjeti. Selo je ispunjeno pješačkim i biciklističkim stazama, ali i plovnim kanalima. Zapravo, najpopularniji način da posjetitelji vide stoljetne kuće sa slamnatim krovom u gradu jest istraživanje kanala brodom.

Zermatt, Švicarska

Zermatt je popularno odredište za putovanja, ali ovaj planinski grad u švicarskim Alpama i dalje ozbiljno shvaća politiku mjesta bez automobila. Oni koji žele ostati u podnožju Matterhorna - poznatog po skijanju, planinarenju i penjanju - moraju putovati vlakom, helikopterom ili taksijem, koji jedini od automobila imaju dopuštenje za korištenje ceste do Zermatta i mogu vas odvesti u hotel.

Hydra, Grčka

Nedaleko od Atene smjestio se otok Hydra. Jednom kada siđete s vodenog taksija, teško ćete pronaći automobil, pa čak i bicikl na otoku. Umjesto toga posjetitelji putuju pješice ili brodom do Hidrinih prirodnih izvora i izoliranih plaža.

Otočje Cies, Španjolska

Zamislite izležavanje na netaknutoj plaži bez hordi turista. Pa, to je stvarnost na ovom otočju uz obalu Galicije. Otočje je dostupno samo brodom, nema hotela i dopušta samo 1800 posjetitelja (plus 600 kampera) na otoku dnevno. To je najbliže što će mnogi od nas ikada doći do izležavanja na privatnom otoku.

