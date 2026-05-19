Galerija 16 16 16 16 Kad sam obitelji rekla da želim ići u Kolumbiju, svi su bili skeptični. Usudila bi se reći puni predrasuda prema Kolumbiji, a na osnovu onoga što su oni pročitali, čuli i vidjeli u sklopu serije Narcos, započinje priču Maja Savić.

Svi smo čuli iste priče - putovanja u Kolumbiju se ne preporučuju zbog visoke stope kriminala, nasilja povezanih s narko-kartelima i oružanih gerilskih skupina. Netko će ti staviti nešto u torbu na aerodromu, oteti te, nauditi ti...

Takve priče slušala je i Maja.

Pratim dosta travel influecera koji su bili u Kolumbiji obiteljski sa svojim djecom, i imali su potpuno drugačije iskustvo od ljudi koji temelje svoje mišljenja baš na informacijama iz novina, serija ili filmova.

Dakako, detaljno je proučila u što se upušta prije nego što je kupila kartu za avion. Skupila je dosta informacija o Kolumbiji, a posebice sve što se tiče sigurnosti.

Prije samog putovanja, priznajem, bilo me je malo strah, ali samo zato što se skupilo dosta tih informacija od moje obitelji i prijatelja do čijeg mišljenja mi je naravno stalo i koji su bili zabrinuti. To je pomalo prešlo i na mene.

Ali čim je sjela u avion, taj je strah zamijenilo uzbuđenje i želja za otkrivanjem nove zemlje i nove kulture.

Nije istražila noćni život

Prioritet na putovanjima uvijek dajem upoznavanju novih kultura i novih ljudi. Ono što mi je najbitnije jest da što više toga vidim. Volim posjetiti muzeje, nova mjesta, a ponekad i ovisno o državi uključim i istraživanje noćnog života.

U Kolumbiji nije željela istražiti noćni život.

Nisam imala neugodnih iskustava, ali bila sam na oprezu – i više nego u drugim stranim zemljama. Nigdje nisam izlazila noću - nisam isprobala taj noćni život Kolumbije za koji su mi rekli da je vrlo živ, plesni i raznolik. ali da dosta zavisi od grada i četvrti. Pošto sam bila sama nisam se usudila. Vraćala sam se u hotel prije mraka.

Neki put bi imala direktan prijevoz ovisno o izletu koji je bukirala s lokalnom turističkom agencijom, a nekad bi pozvala i taksi.

Možda mrvicu nelagode sam osjetila u Medellinu kada se izlet produžio, a ja nisam mogla pronaći taksi zbog velike potražnje. Čekala sam ga više od pola sata, a već je bilo oko sedam sati navečer.

Maja savjetuju da je u takvim trenucima najbolje pronaći mjesto s većim brojem ljudi – nikako ne ići u neke zavučene ulice i naselja.

Ja sam konkretno stala na autobusnu stanicu i čekala svoj taksi. Važno je naglasiti da u cijeloj Kolumbiji ima dosta policije – koji su raspoređeni doslovce na svakih desetak metara, što je zapravo super jer ulijeva sigurnost turistima. I uvijek će vas informirati ako slučajno skrenete u neku četvrt koja nije sigurna.

Comuna 13

Maja je u Kolumbiji provela 13 dana, a vrijeme je rasporedila između Bogote, Medellina, Santa Marte i Cartagene. U Medellinu je obavezno željela istražiti Comunu 13.

Comuna 13 je nekoć je bila poznata po obračunima kartela, po drogi, Pablu Escobaru, mjesto je to koje se zaobilazilo. Nije bilo preporučljivo ući u nju, ističe.

Danas je priča totalno drukčija.

Comuna 13 je danas puna turista. Usudila bih se reći prenapučena turistima. Mi stojimo u redu, probijamo se ulicama, a naša voditeljica nas traži u toj masi.

Mjesto je živopisno, puno uličnih grafita od kojih svaki priča neku svoju priču, puno kafića, glasne muzike, djece koje igraju nogomet i košarku. Lokalni stanovnici imaju štandove i nude razne suvenire i osvježavajuća pića i tako imaju priliku zaraditi. Posjetitelji uživaju u performansima raznih plesnih skupina, posebice u break danceu.

Ipak to još uvijek nije mjesto koje je preporučljivo posjetiti u vlastitom aranžmanu. Preporuka je i dalje da se bude na oprezu. Pa sam je i ja tako posjetila s jednom turističkom agencijom. Nezaobilazna tura u Medellinu. Ono što se mene posebno dojmilo je ta nevjerojatna transformacija iz tog nekoć opasnog i nedostupnog kvarta u nezaobilazno turističko mjesto. Mjesto koje je bilo poznato po nasilju, postalo je simbol kulture, zajedništva i pozitivne energije.

Medellin ju je oduševio

Najviše me se dojmio upravo Medellin. Možda baš zbog te Comune 13 i transformacije. Ljudi se ovdje zaista trude prikazati da oni nisu više opasna zemlja, i da su turisti itekako dobrodošli i da se mogu ovdje osjećati sigurnim.

Centar Medellina je također zanimljiv i vrijedan posjeta gdje sam se ja pitala u kojem sam ja to filmu, ili u kojem filmu su ti ljudi. Djeluje kao potpuna druga dimenzija u odnosu na ostale turističke dijelove grada. Tu bih izdvojila i Plazu Boteru, muzej na otvorenom koji okuplja 23 skulpture kolumbijskog umjetnika Fernanda Botere.

U blizini Medellina izdvojila bih mali šareni gradić Guatape u kojem je svaka kuća oslikana ili je barem u procesu. Ukoliko stanovnici nemaju sredstava za bojanje fasade, vlada im osigurava potrebna sredstva. Pokraj Guatape nalazi se stijena Piedra del Penol do koje vodi 740 stepenica, a s čijeg se vrha pruža prekrasan pogled na okolicu.

Kod Medellina je posjetila i farmu kave gdje je imala priliku vidjeti cijeli proces od sadnje do nastanka prave kave. Ne treba zaboraviti da je Kolumbija nakon Brazila drugi najveći izvoznik kave na svijetu.

Cartagena je precijenjena

Bogota je grad u kojem svatko vodi neku svoju borbu – tu ćete naići na dosta većih ili manjih prosvjeda, od borbe za prava emigranata do studentskih prosvjeda ili čak zabrane slanja kolumbijskih veterana u rat Ukrajine i Rusije, naglašava Maja.

U centru Bogote apsolutno se isplati pogledati Muzej zlata, a u kojem se nalazi i kultni Zlatni splav naroda Muisca, poznat po priči o El doradu.

Maja bi preporučila i posjet četvrti La Candelaria na čijem trgu je i osnovana Bogota te Trg Simona Bolivara gdje se nalazi kip prvog kolumbijskog predsjednika. Tu se nalazi i sveto brdo Monserrate koje se izdiže na 3125 metara i s kojeg se pruža prekrasan pogled na Bogotu.

Što se tiče Santa Marte u nju sam išla isključivo zbog posjeta Nacionalnog parka Tayorne na karipskoj obali i koja sadrži prekrasna plaže kao što je Playa Cristal, iskreno priznaje.

Na mojem popisu našla se grad Cartagena. Iako je to izrazito lijep i povijesno zanimljiv grad, osobno mislim da je precijenjen. Dosta je orijentiran na turizam, često je prenapučen. Cijene su dosta visoke nego u drugim dijelovima Kolumbije, a ima i puno nametljivih prodavača. Stari grad izgleda impresivno, ali atmosfera mi je u drugim dijelovima bila puno opuštenija i iskrenija.

Važno je imati internet

Jedan od važnih stavki kod solo putovanja u stranu zemlju jest dobro snalaženje i poznavanje jezika.

Ne pričam španjolski i to mi je predstavljalo jako veliki problem, priznaje Maja. Puno ljudi u Kolumbiji ne govori engleski i tako da su putnici poput mene prepušteni samim sebi. I tu je potreban jedan dodatan angažman, dodatne pripreme, više opreza, više informacija. I zato je mene putovanja, moram priznati, iscrpilo.

Promijenila sam tijekom putovanja četiri hotela i u niti jednom nitko nije pričao engleski jezik. Komunicirali smo preko Google prevoditelja. Teško mi je bilo naći sugovornike koji me razumiju. Jedino gdje se govorilo engleski je na organiziranim turističkim turama.

Uvijek imajte pristup internetu, savjetuje Maja.

Ona je bez gigabajta ostala u Cartageni – bez pristupa internetu i bez poznavanja jezika u nepoznatom gradu nije mogla naći trgovinu gdje bi ih nadopunila. Srećom, snašla se. Na govornika engleskog jezika naišla je u lokalnom McDonaldsu, zaposlenik joj je pronašao najbližu trgovinu telekomunikacijskih usluga i spasio stvar.

Što treba kušati u Kolumbiji?

Nisam gurman i na putovanjima najmanje vremena provodim na isprobavanje novih jela. Nerijetko se u mojem koferu mogu naći čajne paštete, čisto ako ogladnim i ako mi nešto ne paše.

Najmanje mi je bitno što ću pojesti i u kojem hotelu ću spavati. U većini slučaja hotel mi služi samo da prespavam, dodaje.

Svaki dan u Kolumbiji jela je arepe.

Ta kukuruzna pogačica je zaista popularna, a jede se od jutra do mraka. Često smo je dobivali i na izletima kao jednu vrstu snacka, kaže.

U Kolumbiji sam primijetila da je njihova kuhinja puna kontrasta između slatkog i slanog. Jedna stvar koja me zaista oduševila i koju sam pila svaki dan je limunada de coco. odnosno limunada s kokosom, osvježavajući napitak koji je zapravo spoj soka od limete, šećera i kokosova mlijeka.

Nije se usudila, pak, isprobati kolumbijski specijalitet Hormigas Culonas ili u direktnom prijevodu sa španjolskog mravi s velikim stražnjicama. Mravima se uklanjaju noge i krila, a zatim se prže na tavi.

Pričala sam s ljudima koji su ih probali i rekli da nisu tako loši kao što se čini - da imaju okus po prženim lješnjacima ili nekim sličnim orašastim plodovima. Lokalni stanovnici ih smatraju afrodizijacima.

Isplati li se putovati solo?

Kad Maju pitamo isplati li se putovati solo, spremno odgovara:

Prije sam putovala pretežno s turističkim agencijama dok nisam stekla određenu sigurnost u sebe, shvatila da želim veću slobodu, fleksibilnost, komfor, svoj plan, svoji itinerer , a ne ono što mi drugi ponude. Najiskrenije, prođem jeftinije bez agencija, tako da u zadnjih sedam godina putujem solo i tako više naučim o samoj sebi, novim kulturama i državama.

Maja voli izaći iz zone komfora, a priznaje da su joj putovanja postala puno uzbudljivija otkako sama putuje te uz puno više novih poznanstava.

Nisam sigurna da bih prošla 43 zemalja i vidjela ovoliko stvari da sam čekala druge da se odluče na neko putovanja. Cijenim slobodu koju imam i volim zemlju istražiti na svoj način.

Provela je 13 prekrasnih dana u Kolumbiji, ali ni to joj nije bilo dovoljno. U retrospektivi produžila bi ovu avanturu za još dva do tri dana - čisto da može usporiti ritam i više uživati u ritmu grada i kolumbijskoj vibri.

Solo putovanje u Kolumbiju preporučila bi svima – i ženama i muškarcima.

Kolumbija je zaista prekrasna destinacija koja nudi puno više od stereotipa – to je zemlja prekrasnih plaži, bogate povijesti, Anda, plantaže kave, prekrasnih gradova, šarenila i glazbe. Naravno da treba biti oprezan i informiran, ali tako treba biti i prilikom svakog drugog putovanja. Možete doživjeti stvarno lijepo iskustvo. Mislim da je Kolumbija zemlja koja će vas očarati.

Opreza uvijek, ali razloga za paniku apsolutno nema, zaključuje priču Maja Savić.

