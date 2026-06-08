Svečano otvorenje 66. MDF-a donosi snažan međunarodni umjetnički potpis, Festival otvara španjolski cirkuski spektakl „Alboroto“, u izvedbi Truca Circus i Chicharrón Circo Flamenco, koji spaja suvremeni cirkus, flamenco ritmove i energičnu scensku izvedbu, najavljujući dinamičan i raznolik festivalski program.

Ovogodišnji program donosi više od 200 izvedbi u okviru raznolikog kazališnog, glazbenog, filmskog i uličnog programa, kao i više od 50 radionica kroz koje će djeca aktivno sudjelovati u stvaranju i izvedbi umjetničkih sadržaja. Uz kazališne predstave, festivalski program uključuje više filmskih projekcija, Sajam dječje knjige te brojne programe na trgovima i ulicama grada Šibenika, koji tijekom trajanja festivala postaje živa pozornica na otvorenom.

Međunarodni dječji festival Šibenik (Foto: PR)

Tijekom dva festivalska tjedna Šibenik će ugostiti umjetnike i programe iz brojnih zemalja, među kojima su Austrija, Italija, Slovenija, Portugal, Norveška, Južna Koreja, Njemačka, Španjolska, Češka, Poljska, Bosna i Hercegovina, Danska, Burkina Faso, Švicarska i druge, čime se dodatno naglašava snažna međunarodna dimenzija festivala.

Međunarodni dječji festival Šibenik (Foto: PR)

Glavni festivalski program odvijat će se na Ljetnoj pozornici, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku te u Kući umjetnosti Arsen, gdje će biti održani sadržaji posebno namijenjeni najmlađoj publici.

Poseban naglasak i ove je godine stavljen na uključivanje djece s teškoćama u razvoju, s ciljem daljnje afirmacije njihovog kreativnog i umjetničkog potencijala te osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u svim festivalskim programima.

Međunarodni dječji festival Šibenik (Foto: PR)

Nakon uspješnog spektakla na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, 26. lipnja dolaze nam akrobatski umjetnici Antonija Gašperov i Martin Maartensson, koji će izvesti jedinstveni visinski performans u srcu grada. Dvojac će razapeti žicu dugu gotovo 100 m, od zvonika crkve sv. Frane do Mula Krke, pretvarajući šibenski prostor u impresivnu scenu visoku nekoliko desetaka metara iznad tla, gdje će izvoditi akrobatske točke koje spajaju preciznost, hrabrost i umjetnički izraz. Program počinje u 21 sat, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje. Ovaj performans donijeti će snažan festivalski doživljaj, u kojem se arhitektura grada i suvremena cirkuska umjetnost stapaju u jedinstveno vizualno i emocionalno iskustvo.

Međunarodni dječji festival Šibenik - Hrvatska i ove godine potvrđuje Šibenik kao grad djece, umjetnosti i međunarodne kulturne razmjene, u kojem se stvaralaštvo i mašta pretvaraju u zajedničko iskustvo publike i umjetnika iz cijelog svijeta.

Vidimo se na "petom godišnjem dobu" u Šibeniku.

Međunarodni dječji festival Šibenik (Foto: PR)

Međunarodni dječji festival Šibenik (Foto: PR)

Međunarodni dječji festival Šibenik (Foto: PR)

Međunarodni dječji festival Šibenik (Foto: PR)