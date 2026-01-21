Galerija 1 1 1 1 U mađarskom planinskom području Zemplén ugnijezdilo se jedno od najdojmljivijih mjesta u Mađarskoj. Jezero smješteno na vulkanskom brdu visokom 303 metra okružuju strme, gotovo okomite stijene koje se mjestimice uzdižu i do 70 metara, dok najveća dubina jezera doseže 6 i pol metara. Posjetitelji mogu prošetati sve do samog ruba vode, prolazeći kroz uski prolaz unutar nekadašnjeg rudnika, koji je u prošlosti služio za transport kamenja. Ovaj je dragulj bio gotovo nepoznat javnosti sve do 2011. godine, kada je proglašen mađarskim čudom prirode.

Njegov dom, planina Megyer, ima povijest dugu milijune godina. Prije oko 15 milijuna godina vulkanska aktivnost izdigla je iz mora stožac bogat liparitom. U 15. stoljeću otkriveno je da se taj materijal može koristiti za izradu iznimno kvalitetnih mlinskih kamenova, ključnih za rad vodenica, vjetrenjača i ručnih mlinova. Mlinski kamenovi s Megyera, izrađeni iz jednog komada kvarcita, bili su iznimno cijenjeni, a neki od njih su dobili priznanja za svoju kvalitetu. Sredinom 19. stoljeća mlinarska industrija postupno propada, a rudnik je zatvoren 1907. godine. Njegov trag danas čuva upravo predivno jezero. Kišnica i podzemne vode koje su se nakupile između visokih stijena stvaraju doista impresivan prizor zahvaljujući kristalno čistoj vodi koja, ovisno o vremenu, "mijenja" boju od tamnozelene do svijetlozelene. Oko jezera vodi nezahtjevna poučna staza mlinskog kamenja, osigurana ogradama kako bi se spriječili padovi s litica.

Od ljeta 2020. planina Megyer otvorena je i za ljubitelje via ferrate, s 700 metara dugom sajlom za penjanje, čime je postala četvrta takva lokacija u Mađarskoj. Oni željni adrenalina odlaze dalje, sve do vidikovca s kojeg se pruža prekrasan pogled na Bodrogköz, planine Sátoros i Tokaj, a za vedra vremena vide se i vrhovi Istočnih Karpata.

