Galerija 1 1 1 1 Naviknuli smo da fotografski putopisi iz objektiva Borisa Trogrančića pristižu iz predivne Bosne i Hercegovine, ali ovaj put ostajemo doma, točnije na jugu Lijepe Naše i uživamo u pogledu na predivan kraj iznad Orebića.

"Samostan Gospe od Anđela je franjevački samostan smješten na brdu iznad Orebića, podignut krajem 15. stoljeća u gotičko-renesansnom stilu. Okružen gustim borovima i smješten na stijeni 152 metra iznad mora, ovaj samostan je jedan od onih prizora koji ti odmah privuku pogled, posebno kada se promatra iz Pelješkog kanala. Na toj uzvisini izgleda gotovo nestvarno, kao da lebdi iznad mora, savršeno uklopljen u krajolik“, otkriva vrsni fotograf i dodaje:

"Sama zgrada ima veliki kat s četiri vanjska krila i čini upečatljivu cjelinu s crkvom, čijim pročeljem dominira visoki zvonik. Uz samostan se nalazi rimokatoličko groblje, a u neposrednoj blizini i kapetansko groblje, tihi svjedoci bogate pomorske tradicije Orebića i njegovih kapetanskih obitelji. Posebno su mi bile interesantne grobnice obitelji Mimbelli i drugih čuvenih obitelji Orebića.

Odmah ispod samostana, na stijeni ima predivan vidikovac sa kojeg se vidi cijeli Pelješki kanal, i Korčula sa svojim arhipelagom. Tijekom povijesti, samostan je privlačio mnoge putnike i plemiće. Petar Tolstoj spomenuo ga je 1868. godine, njemački princ Philipp Coburg boravio je u njemu 1905., a britanski pisac Seaton Watson 1913. godine.

Tradicionalno, pomorci koji bi plovili ispod samostana pozdravljali bi ga trima zvucima brodske sirene, a franjevci bi uzvraćali zvonjavom zvona. Taj susret zvuka mora i zvona, koji sam imao priliku doživjeti iz perspektive objektiva, daje cijelom mjestu poseban karakter.

Za mene kao fotografa, ovo je jedna od onih lokacija gdje priroda i arhitektura dišu zajedno. Samostan na uzvisini, svjetlo koje se lomi preko kanala i silueta Orebića u pozadini stvaraju kadar koji se pamti, i vraća mu se opet“.

Borisa Trogrančića možete zapratiti na Instragramu ili njegovom YouTube kanalu.

Titula jednog od najljepših sela na svijetu donijela im je samo probleme: "Više nemamo privatnosti, a turisti ništa ne troše" +1