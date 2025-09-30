Galerija 1 1 1 1 Ako živite u Zagrebu ili okolici, Slovenija je uvijek zgodna ideja za izlet. A kako nam je već dulje na pameti bio posjet ljubljanskom zoološkom, kojeg apsolutno svi hvale, jedna topla nedjelja sredinom rujna pokazala se idealnim danom za tako nešto.

Iz Zagreba smo krenuli oko 13 sati, a navigacija je jasno rekla da od doma (Maksimir) pa do ljubljanskog zoološkog treba ravno sat i 45 minuta. Dakle, ako živite negdje u zapadnom dijelu grada, u prijestolnici Slovenije ste za manje od sat i pol. Što se tiče troškova, na hrvatski dio autoputa otpada trošak od ravno 2 €, dok je za Deželu potrebno kupiti vinjetu – tjedna koju je minimalno moguće uzeti, stoji 16 €.

Naravno, kako ipak putujemo s tri cure u autosjedalicama, ideja da ćemo pojesti nešto u nekom zgodnom restoranu rasplinula se putem. Naime, nije lako uskladiti ritam spavanja, a važno je da ZOO ipak čovjek uspije odraditi u kakvom takvom miru – tako da umjesto nekih finih zalogaja, odlučili smo zastati u McDonaldsu par kilometara udaljenom od Ljubljane, te na taj način riješiti glad.

Uz to stajanje, pred zoološkim smo se pojavili oko 15 i 30. Parking je jasno označen, nije asfaltiran već je šljunčan, tako da se parkira gdje nađete mjesta. Kako je u vrijeme kad smo stigli bilo fluktuacije, mjesto nije bilo problem naći.

Na blagajni smo morali kupiti tri ulaznice, i ponovno shvatili kako je valjda zagrebački ZOO najjeftiniji u Europi. Ovdje karte za odrasle stoje 11,5 €, za predškolarce 7,5 €, a djeca do 2 godine ne plaćaju ništa. Kako blizankama fali još koji mjesec, prošli smo s cifrom od 30,5 €.

Ljubljana - 3 (Foto: Vedran Jurić)

Čim uđete u zoološki i krenete u istraživanje, shvatite da ništa nije asfaltirano, i da zapravo šećete kroz šumu u kojoj su napravljene životinjske nastambe. Naravno, uz životinje, naići ćete i na odlično i bogato uređena dječja igrališta, pa budite spremni kako ćete dio vremena provesti i na njima.

Do nekih dijelova se treba i pomučiti, jer ris, baš kao i jeleni nalaze se na samom vrhu. Iako bih rekao da je životinja manje nego u Maksimiru, ima nekih koje u Zagrebu ne možete vidjeti, poput žirafe, slona, tigra… I dok smo gospođu izduženog vrata vidjeli, kao i slonicu Kangu koja slavi 50 godina, od tigra smo samo vidjeli šape u daljini - gospodin se nažalost, nije htio ukazati bliže, što se može.

Ljubljana - 2 (Foto: Vedran Jurić)

Jasno, u zoološkom se nalazi i ugostiteljski objekt s ponudom hrane i pića, ali kako smo planirali još šetnju centrom grada, nismo se zadržavali. Parkirali smo u centru grada te krenuli u šetnju, doslovno se probijajući kroz ljude, jer je Ljubljana bome, bila krcata turista. Posebno je uočljiv velik broj Amerikanaca – tko zna, možda ih zanimaju Tromostovje i Prešernov trg, a možda samo žele istražiti zemlju iz koje dolazi prva dama. Popili smo piće i djeci uzeli sladoled u ulici u blizini Tromostvoja, a za sve ljubitelje cijena kuglica na Jadranu recimo da ista ovdje stoji 2,8 €.

U svakom slučaju, još smo jednom zaključili kako je Ljubljana sasvim dobra ideja i kako nikad ne razočara.