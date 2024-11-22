Galerija 1 1 1 1 Najdosadnijom cestom na svijetu smatra se dionica od 256 kilometara bez ijednog zavoja, ili bar uzbrdice ili nizbrdice, koja prolazi kroz pustinju Rub-al-Khali u Saudijskoj Arabiji .

Dio je to saudijske autoceste broj 10 koja povezuje Al Darb na jugozapadu i Al Batha na istoku zemlje, a ukupno je dugačka 1474 kilometra i prolazi blizu granice s Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Autocesta je izgrađena kao privatna cesta za kralja Fahda, koji je vladao od 1982. do 2005. godine. Kada je otvorena za javnost, ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda kao najdulja ravna dionica neke ceste na svijetu.

S jedne strane ta cesta pruža neometan i spektakularan pogled na ogromnu pustinju, ali ako ste vozač, vjerojatno ćete se složiti da je - dozlaboga dosadna.

Da biste prošli taj ravni "komad" trebat će vam oko dva sata, što je prilično dugo kada imate osjećaj da stojite u slici. A kada nakon 240 kilometara vidite znak za zavoj, vjerojatno ćete se osjećati kao da ste žedni kroz pustinju stigli - na izvor.

Možda na prvu izgleda da je ova dionica idealna da se stavi "cigla na gas", ali nesreće su na njoj prilično česte. Dio nesreća ipak je uzrokovan, naravno – smanjenom pozornošću vozača.

Znate li gdje je izgrađena prva autocesta na svijetu? Otvorio ju je sam kralj prije točno sto godina +0