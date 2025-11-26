Galerija 10 10 10 10 Minglanje v klanjcu već treću godinu zaredom pokazuje Samoborcima i svim posjetiteljima da Advent može biti drugačiji i da može biti „kao nekada“.

ŠTO je zapravo Minglanje v klanjcu?

Iako se na prvu može učiniti da je ovo „samo još jedna lijepo ukrašena adventska ulica“ – klanjec to nije. To je mala ulica u kojoj minglanje traje cijele godine: njome djeca svakog jutra prolaze prema školi i pune je smijehom. U toj ulici susjedi na putu do dućana razmijene sve važne i nevažne informacije. To je ulica u kojoj se svaki dan miješaju mirisi domaćih štrukli i tople kave iz kavane Livadić s bermetom iz Filipecovog podruma. To je ulica koja živi cijelu godinu, a tijekom Adventa tamo se događa – Minglanje v klanjcu.

KAKO je sve počelo?

Jedne zime dva susjeda odlučila su popiti „jednu putnu“ preko plota. Prvi je imao fino crno vino, drugi bijelo. Vidjela ih je susjeda s druge strane ceste i pridružila im se s domaćim kobasicama i čvarcima. Sa susjednog balkona čula se harmonika, pa je odjednom cijela ulica pjevala. Možda to tada nisu zvali Minglanje, ali duh je ostao isti.

Tako je počelo i „naše“ Minglanje: Toni i Nataša skuhali su vino i zakurili vatru, Matilda i Tvrtko donijeli su nešto za pod zub, a Gabro i Bojana pobrinuli su se da njihov klanjec bude najljepša ulica Samobora. I vrata svojih dvorišta otvorili su cijelom gradu.

TKO stoji iza Minglanja?

Iza ideje stoje tri obitelji: Bojana i Davor Kalaica, Matilda Labaš-Purić i Tvrtko Purić te Nataša i Antun Filipec. Svi oni žive jedni kraj drugih u Stražničkoj ulici, koju Samoborci često zovu klanjec.

Minglanje je obiteljski projekt, ali iza svega stoje i oni najbliži koji su dočekivali s večerama, hrabrili riječima, davali snagu zagrljajima i pomagali podržati ovaj projekt. Minglanje su stvorili i svi susjedi i prijatelji koji su s tavana donirali ukrase, razne drangulije, vrijeme i riječi podrške. Ove godine posebno hvala ide i našim sponzorima: TZ Samobora, Samoborka, Studio BAU BAU, Plitvice Holiday Resort i Bravarija Šimunec.

GDJE se nalazi klanjec?

Na karti je to samo mala uličica između Obrtničke ulice, Ulice Ferde Livadića i Trga kralja Tomislava. Inače se zove Stražnička, ali ako pitate Samoborce, to je ulica koja je postala sinonim za Advent – samo slijedite nasmijana lica i miris domaćeg kuhanog vina.

ZAŠTO doći ove godine na Minglanje?

Za svakoga smo pripremili ponešto. Gurmani mogu biti mirni: ključna riječ je „domaće“, a na meniju ima svega – od slatkog do slanog s potpisom Hotela i Kavane Livadić i restorana Salvatore. Tekuća pitanja također neće biti problem jer vrata svog podruma otvara vinarija Filipec. A oni koji na advent vole doći zbog dekoracija moći će uživati u starinskim ukrasima koje smo pronašli po okolnim tavanima i podrumima.

Složili smo i glazbeni program na kojem možete čuti Alena Đurasa, Leu Lovrenčić, Martina Kosovca, Bornu Šercara, Silver Lining Jazz Collective i mnoga druga domaća i lokalna imena.

Ideja Minglanja je bila i ostala jednostavna: sve što imamo – dijelimo. Od hrane do ljubavi.

Minglajte s nama i online. Ako ove godine želite doživjeti drugačiji Advent, samo svratite u klanjac. Bit će vam jasno zašto se ovdje mingla srcem.

