Blagdanska čarolija u Zagrebu ove godine bit će posebnija nego ikada do sada - čarobni Grad svetog Nikole slavi jubilarnu 10. godišnjicu, a Zoološki vrt Grada Zagreba svojih impresivnih 100 godina postojanja. Zajedno će spojiti tradiciju, blagdansku bajku i snažan humanitarni duh na nezaboravnom dvodnevnim programom u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, 5. i 6. prosinca 2025. od 16 do 19 sati.

Svečano paljenje lampica i povijesna torta

Otvorenje ovog važnog gradskog događaja označit će spektakularno paljenje blagdanske rasvjete koja će Zoološki vrt pretvoriti u svjetlucavo carstvo čarolija. Vrhunac će biti slavljenička rođendanske torta, simbola koji spaja dva velika jubileja. Upravo zbog toga Nikola stiže u posebnoj pratnji, s deset malih zvijezda iz showa The Voice Kids, čiji će glasovi raspjevati ovo blagdansko ozračje.

Humanitarni duh "Slike s potpisom" i osmijesi za dječje bolnice diljem Hrvatske

Ove godine, događanje pojačava svoje humanitarno srce. Nastavlja se tradicionalna akcija ŽELIM TI OSMIJEH – djeca Hrvatske za djecu malene pacijente, kojom Nikola, olimpijci i paraolimpijci donose obilje darova malenim pacijentima u tri dječje bolnice u Zagrebu, Splitu i Rijeci.

Kao posebnu priču, donosimo izložbu Slike s potpisom, jedinstvene slike koje će samo u Gradu svetog Nikole oslikati poznate osobe iz svijeta sporta, filma, arhitekture, književnosti i umjetnosti (Mija Kovačić, Tomislav Jelinčić, Ante Vrban, Sanja Pilić, olimpijci i paraolimpijci...i mnogi drugi). One će biti darovane dječjim bolnicama u Zagrebu, Splitu i Rijeci, kako bi njihovi hodnici osjetili svjetlo blagdana i šarenilo boja života u bolničkim danima malenih pacijenata.

Interaktivni i zabavni program

Grad svetog Nikole priredio je nadasve atraktivan program zabave koji spaja avanturu, edukaciju, umjetnost i plemenitost. Igrat ćemo se u uzbudljivom Escape Roomu - Potraga za čizmom sv. Nikole, a nakon vesele igre okušati se i u kvizu - Nikolina čizmica mudrosti i naravno osvojiti darove.

Na blagdanskoj pozornici izmjenjivat će se od Nikolinog Zimskog talent showa gdje mališani postaju zvijezde, pa sve do interaktivnih, edukativnih radionica te kazališnih predstava i cirkuskih izvedbi koje uključuju i segmente spektakla u stilu Cirque du Soleil. Cjelokupnu atmosferu dodatno će upotpuniti nastupi dječjih zborova i plesnih skupina uz koje će zaplesati i

Nikola!

Probudi kreativca u sebi u eko i kulinarskim radionicama gdje će se izrađivati unikatni blagdanski vjenčići i nakit za bor do radionica - presadi biljke koje ćeš nositi doma - djeca će uživati, izrađivati i bojati. I ne samo to! Djeca će priredit i sjajne recepte s poznatim influencerima, a zatim posjetiti Olimpijski kutak sv. Nikole, gdje mogu isprobati snagu i spretnost uz poznate olimpijce i paraolimpijce.

Tako ćemo zajedno stvoriti čaroliju u srcu koju ćemo poslati visoko u nebo sa puno dobrih i lijepih želja iz Zoološkog vrta Grada Zagreba koji slavi svojih 100 godina postojanja.

Pridružite se čarobnom početaka blagdana u Gradu svetog Nikole i darujte osmijeh životu!