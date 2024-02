Duboko udahnite i razmislite o načinima kako se i gdje najbolje opustiti. Vjerojatno će vam na pamet pasti plaža ili miran odmor u prirodi, ali ispada da i gradovi mogu biti prilično mirna mjesta za odmor.

Kako prenosi portal Timeout, na stranici MoneySuperMarket koja se bavi između ostalog i putnim osiguranjima, razvili su indeks „mirnih gradova“ te ocijenili 75 gradova prema pokazateljima kao što su kvaliteta zraka, svjetlo, buka, prometne gužve, prosječni sunčani sati, ali i zadovoljstvo te susretljivost lokalnog stanovništva.

I, tko je prema tim kriterijima najopušteniji grad na svijetu? Reykjavik! Prekrasni glavni grad Islanda postigao je ocjenu od 85,5 zahvaljujući dobroj kvaliteti zraka, niskim razinama zagađenja, sretnim mještanima i brojnim zelenim površinama – zapravo, postigao je dobre rezultate u svim segmentima.

Tallinn - 3 (Foto: Getty Images)

Estonski glavni grad Tallinn našao se na drugom mjestu s ocjenom 82,3 zahvaljujući svojoj mirnoj „vibri“ i super učinkovitoj infrastrukturi. Na trećem mjestu našao se Bergen, grad na zapadnoj obali Norveške koji je imao najčišći zrak i najnižu razinu svjetlosnog onečišćenja u cijelom istraživanju.

Štoviše, europski su gradovi potpuno dominirali istraživanjem, zauzevši svako mjesto u prvih 10. Nakon gore spomenutih, u TOP 10 su se još našli Beč, Stockholm, Vilnius, Ljubljana, Munchen, Zürich, a zadnje deseto mjesto zauzeo je naš Dubrovnik! No, koji je grad na svijetu najmanje opuštajući?

Ne, to nije Las Vegas, Pariz ili London - već New York. Iako ćete nedvojbeno u Velikoj jabuci uživati i s užitkom provesti tjedan ili dva, New York je jednostavno prevelik i previše užurban kako bi ga se moglo nazvati „opuštenim“. Grad je to koji nikad ne spava, pa iako nije opušten, ne bismo imali ništa protiv posjete njemu.

