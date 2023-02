Island je neobična zemlja i to ne samo zbog prirode kakva se ne može vidjeti nigdje drugdje na svijetu – riječ je i o čudnim zakonima koji su do nedavno bili na snazi. Primjerice, do 1. ožujka 1989. na Islandu se nije smjelo piti pivo, u vrijeme kada su druge vrste alkohola bile dopuštene. Prije sto godina vladalo je vrijeme prohibicije, a pivo je posebno bilo u nemilosti iz političkih razloga. Razlog tome je bila borba za neovisnost od Danske, a Islanđani su pivo snažno povezivali s danskim načinom života pa kao rezultat toga, pivo na Islandu nije bilo domoljubno piće.

Konjak za srce, vino za živce

No ljubav prema alkoholu dovela je do raznih načina potkopavanja prohibicije: od krijumčarenje, domaće proizvodnje alkoholnih pića, kao i lobiranja veleposlanika za vraćanje pića na stolove kako bi "podmazali" diplomatske odnose. I liječnici su počeli propisivati alkohol kao lijek u ogromnim količinama za brojne bolesti: vino se pilo za čelične živce, a za snažno srce točio se konjak. No pivo nikada nije bio lijek koji bi liječnik propisao, usprkos argumentima koje su neki iznosili da je ono dobar lijek za pothranjenost. Između ostalog, pobornici prohibicije žalili su se na to da slikari koji nikada nisu koristili alkohol za čišćenje kistova odjednom dobivaju litre i litre svake godine.

Kako su Španjolci zaprijetili da će zaustaviti uvoz usoljenog bakalara - islandskog najprofitabilnijeg izvoznog proizvoda u to vrijeme - ako Island ne kupi njihovo vino, političari su popustili pod pritiskom i legalizirali vina iz Španjolske i Portugala 1921. godine, ali čak i tada je ostala zabrana za pivo koje sadrži alkohola više nego što je propisano. Kako je pivo bilo jeftinije od vina ili žestokih pića, postojao je strah da bi njegova legalizacija dovela do velikog porasta zlouporabe alkohola. Pivoljupci međutim nisu odustajali i sasuli bi pokoju čašicu votke u bezalkoholno pivo, a rezultat je bio, blago rečeno zanimljiv. Konačno, 1988., islandski parlament je izglasao legalizaciju piva. No neobični zakoni nisu samo vezani za pivo.

Mačke, a ne psi?

Niti ljubitelji pasa na Islandu nisu bili zadovoljni. Naime, psima na Islandu jedno je vrijeme bio zabranjen ulazak u glavni grad. Iako je zabrana ukinuta, i danas postoje strogi zahtjevi koji se moraju ispuniti da biste imali psa na Islandu. Od 1924. do 1984. psi su bili zabranjeni u Reykjaviku kako bi se spriječila ehinokokoza, odnosno zaraza jednom vrstom trakavice.

Opasni parazit može uzrokovati trajno sljepilo, kao i crijevne infekcije, a predstavlja velik rizik za osobe starije dobi. Zbog toga su mačke postale popularniji izbor kućnog ljubimca. Islandska uprava za hranu i veterinarstvo propisala je stroga pravila kojih se i danas moraju pridržavati vlasnici kućnih ljubimaca, ako žele legalno imati psa na Islandu.

Prije putovanja...

Želite li otputovati na Island s psom, pripremite se na pozamašan popis formalnosti, a obzirom na to da se pravila mijenjaju često, provjerite svježe informacije na vrijeme kako vas ne bi iznenadila promjena procedura. Osim cijepljenja i temeljitog zdravstvenog pregleda, očekujte i karantenu u kojoj ljubimci moraju ostati po dolasku na Island.

