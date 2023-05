U očekivanju sezone kupanja na otvorenom, brčkanje u zatvorenim bazenima skratit će iščekivanje izležavanja na sunčanim terasama. Terme i vodeni parkovi idealni su za vikend-opuštanje, a ako možete izdvojiti i koji dan preko tjedna moći ćete uživati u manjim gužvama i nižim cijenama.

Terme Sveti Martin

I dok čekamo ljeto za guštanje bazenima aquaparka MartiLandia u Termama Sveti Martin uvijek ima dovoljno sadržaja za opuštanje. Na raspolaganju je wellness sa suhim i parnim kabinama, unutarnjim i vanjskim bazenom s podvodnom masažom i krevetima za opuštanje, whirlpoolima, ledenom špiljom i rashladnom fontanom. Terme Sveti Martin otvorene su od ponedjeljka do četvrtka (10-22 sata), petkom subotom i dan prije praznika, odnosno blagdana (10-24 sata) te nedjeljom 10-20 sati. Cjenik potražite ovdje.

Aquapark Adamovec

I dok je sunčalište bazena u Adamovcu već otvoreno, a uskoro ćemo doznati i datum otvaranja vanjskih bazena, na raspolaganju su vam unutarnji bazeni, saune, kao i masaže. Kada ogladnite ili ožednite, svratiti možete i u restoran ili bar. Zatvoreni vodeni park radi od 9-22 sata, wellness i svijet sauna su preko tjedna otvoreni 14-22 sata, a vikendom i blagdanima 12-22 sata. Ako ste zainteresirani za masažu, sjetite se prethodno je rezervirati.

Vodeni park hotela Terme Jezerčica

Unutarnji vodeni park, s prirodnom termalnom vodom, pet bazena i dva velika whirlpoola, u Termama Jezerčica otvoren je cijele godine, a za vanjski vodeni park s tri tobogana, hidro-masažom i masažnim topovima pričekat ćemo ljeto. Na raspolaganju su i turska sauna, aromska finska sauna, klasična finska sauna, panoramska klasična finska sauna i infracrvena sauna, a opustiti se možete i uz najrazličitije tretmane i masaže. Wellness je otvoren svaki dan 8-21 sat uz prethodnu rezervaciju termina, a saune rade od 14-21 sat preko tjedna i 10-21 sat vikendom i praznicima.

Aquae Vivae, Krapinske toplice

Oko 50 kilometara od Zagreba nalazi se Aquae Vivae , vodeni park s bazenima punjenima termalnom vodom temperature 28-38 stupnjeva te više od 150 vodenih atrakcija. Ondje ćete naći kombinirani veliki unutarnji/vanjski bazen s toboganom, gejzirima i slapovima, dječji bazen, bazen s valovima, bazen za ronjenje dubine 4,5 metra, bazen za plivanje te vanjski bazen. Na raspolaganju su vam i saune, kao i najrazličitije masaže. Dnevna ulaznica za odrasle je 15 eura.

Hotel Villa Magdalena

U sklopu Hotela Villa Magdalena u Krapinskim Toplicama , na panoramskoj etaži hotela nalazi se spa & wellness centar s bazenom i saunama dostupan i vanjskim gostima. Gostima je na raspolaganju unutarnji grijani bazen, whirlpool s termalnom vodom, vanjski bazen s hladnom vodom, kao i različite saune. Vanjski gosti se obavezno trebaju najaviti i rezervirati svoje mjesto. Od ponedjeljka do četvrtka cijena za pet sati je 17 eura, cijeli dan ćete platiti 22 eura. Petkom, nedjeljom i praznicima ulaznica je 20 eura za pet sati, a cijeli dan je 26 eura.

Hotel Matija Gubec u Stubičkim Toplicama

Okružen zelenilom, hotel Matija Gubec u Stubičkim Toplicama nalazi se na izvoru termalne i ljekovite vode, a osim wellnessa svojim gostima nudi i finu hranu. Cjelodnevna karta stoji 11 eura, a uključuje neograničeno korištenje bazena i wellnessa. Na raspolaganju vam je i velika vanjska terasa. Poželite li se dodatno opustiti, možete škicnuti popis masaža i pronaći nešto za sebe. Radno vrijeme od nedjelje do četvrtka je od 8 do 22 sata, a petka do subote od 8 do 24 sata.

Daruvarske toplice

Daruvar je svakako zanimljivo mjesto za posjet, a svoju privlačnost još od davnih vremena duguje geotermalnim vrelima čija je ljekovitost poznata je od početka života ovdje. U Daruvarskim toplicama ćete pronaći bazene s ljekovitom termalnom vodom, kao i wellness-spa oazu sa saunama i masažama. Osim terapijskog bazena, u sklopu kompleksa Daruvarskih toplica, na raspolaganju su dva otvorena i jedan zatvoreni rekreacijski bazen s ljekovitom termalnom vodom, temperature između 28 i 35°C i hidromasažom. Informacije o cijenama potražite ovdje.



Terme Tuhelj

Vodeni planet Termi Tuhelj sadrži brojne vodene atrakcije koje su raspoređene na unutarnje i vanjsko kupalište. Svi bazeni, njih ukupno osam, pune se termalnom vodom, a dodatno vesele i razne atrakcije poput gejzira i slapova. Za cjelodnevno kupanje od ponedjeljka do petka standardna ulaznica je 12,90 eura, a praznikom, subotom i nedjeljom košta 16,50 eura. Dođete li na rođendan, ulaz je besplatan, a postoje i kombinacije ulaznica koje uključuju i ručak, kao i varijante za noćno kupanje. Uživati možete i u svijetu sauna koji sadrži 4 finske, 3 parne saune i laconium - suhu kupelj koja priprema tijelo na visoke temperature i vlagu.

Toliko lijepa da rasplamsava maštu Zagrepčana: Jedina građevinska skela na svijetu zbog koje je pokrenuta peticija – da ostane +4