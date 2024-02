Diva koji nikad ne spava pronaći ćete na istoku Sicilije: najaktivniji vulkan u Europi, ujedno je i najviši vrh Italije južno od Alpa. Etna se nalazi iznad mjesta gdje se susreću afrička i euroazijska ploča, a visina joj raste svakom erupcijom. Pokriva oko 1190 četvornih kilometara površine koja se uzdiže do otprilike 3340 metara. U Europsko-sjevernoafričkom području samo je Teide na najvećem kanarskom otoku (Tenerife) viši i veći.

Osim što je aktivnija od Vezuva i Strombolija, Etna je i najveća među vulkanima u Italiji. Drevnim Grcima Etna je bila mitska kovačnica boga Hefesta, kao i mjesto ispod kojeg je Zeus zarobio čudovišnog Tifona, divljeg boga vulkana i potresa.

Od početaka do danas, najaktivniji vulkan u Europi ne prestaje buditi zanimanje: predstavlja prirodni laboratorij za proučavanje ekoloških i bioloških procesa, zbog čega ga je i UNESCO upisao na popis mjesta svjetske baštine u Europi.

Etna uzima, ali i daje

Etna je najvjerojatnije nastala prije nešto više od pola milijuna godina erupcijom ispod mora. Najveća erupcija u zadnjih tisuću godina dogodila se 1669. godine, kada je potpuno uništen zapadni dio grada Catanije, ali i drugih gradova kao što su Caltagirone, Militello in Val di Catania… Tada je erupcija trajala 112 dana, pri čemu je nastao rekordan tok lave dugačak čak 17 km. Posljednja zabilježena erupcija dogodila se u prosincu 2021., a trajala je samo 48 sati.

Etna: najaktivniji vulkan u Europi - 2 (Foto: Shutterstock)

Vino, masline, voće

Iako se Talijani dugo igraju mačke i miša s razornom lavom, to ih nije odvratilo od Etne. Naprotiv, aktivni vulkan okružuju sela i gradovi, kao i poljoprivredne površine koje niču na tlu bogatim vulkanskim ostacima, pogodnim za voćnjake, maslinike i vinograde.

Mikroklima i plodno tlo koje karakterizira visoka razina minerala rađaju neka od najboljih talijanskih vina. Danas oko padina vulkana nalazimo oko 165 vinarija stoga ne čudi da su vinske ture izrazito popularne u ovom kutku Italije.

Etna: najaktivniji vulkan u Europi - 5 (Foto: Shutterstock)

Najbolje vrijeme za obilazak Etne

Iako je Etna jedan od najaktivnijih vulkana na Zemlji, to ne znači da je ne možete vidjeti iz blizine. Na Siciliji se organiziraju svakodnevni izleti do vulkana , od svibnja do studenog, a bujnu šumu i vulkanski kraj istražuju se na biciklima, konjima, kao i quadovima. Rujan i listopad idealni su mjeseci za otkrivanje obronaka sicilijanske divljakuše. Imajte na umu da vam za izlet na Etnu treba vodič, jer samovoljno lutanje do vrha nije dopušteno.

Špilje spasiteljice i skijanje

U blizini Etne pronaći ćete više od 200 špilja koje je stvorile lava, a ljudi su ih koristili kao prirodna skloništa tisućama godina. Tijekom bombardiranja 1943. godine špilje Etne korištene su kao skloništa, ali imale su i razne druge svrhe.

U 18. stoljeću neke od špilja koristile su se kao prirodni zamrzivači za proizvodnju velikih količina leda. Trgovina ledom na Etni procvjetala je do te mjere da se led dopremao do Malte i Napulja.

Ledene špilje mogu se vidjeti i danas u sklopu organiziranih tura. Osim toga, ondje možete i skijati između prosinca i ožujka. Skijaške staze nisu dugačke, ali skijanje pod oblacima dima s pogledom na svjetlucavu površinu mora nezaboravno je iskustvo.

