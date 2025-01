Putovanje u Malagu za mene je bilo pravo malo iznenađenje – španjolski šarm, sunce i bogata povijest ovog grada u Andaluziji stvarno su me osvojili. No, moram priznati, pravi šlag na kraju bio je posjet Muzeju Picasso.

Picasso i Malaga: povratak korijenima

Bilo mi je neobično zamisliti da je slavni Pablo Picasso zapravo ovdje započeo svoj put. Malaga, grad svjetlosti i boja, ostavila je velik trag na njegovim ranim godinama. Rano djetinjstvo koje je proveo ovdje oblikovalo je njegovu strast prema umjetnosti. U Muzeju Picasso možete osjetiti tu povezanost – kao da svaki izloženi komad priča dio njegove životne priče. Zanimljivo je i to da ovaj muzej nije samo usredotočen na Picassovu umjetnost – iako, naravno, njegovi radovi dominiraju. Vidio sam i djela drugih umjetnika koji su dijelili vrijeme i prostor s Picassom, i to daje sjajnu perspektivu na to kako su svi međusobno utjecali jedni na druge.

Ako volite umjetnost, posjet muzeju će vam biti raj. Ako ste u ekipi koja voli razgledati, zadržati se pred slikom, usporediti faze i istražiti svaki kutak, ovo je mjesto za vas. Ja sam se osjećao kao dijete u trgovini slatkiša, upijajući sve te nevjerojatne radove iz Picassovih različitih faza. Od ranih godina, kad je još bio pod utjecajem španjolske tradicije, pa sve do kasnijih apstraktnih i kubističkih razdoblja. Ali, ako niste baš ljubitelj umjetnosti... hmm, možda ovo neće biti na vrhu vaše liste – no, ljepota muzeja, lokacija u centru grada i prilika da se barem na kratko uroni u Picassov svijet ipak bi mogli biti zanimljivi čak i “ne-umjetnicima”.

Muzej Picasso u Malagi - 1 (Foto: Saša Vugrinec)

Prostranost i arhitektura: ljepota u svakom kutku

Muzej se smjestio u predivnoj palači Buenavista, gdje svaki kamen i detalj arhitekture priča priču starih vremena. Taj atrij... kao da te zove da se zaustaviš, udahneš i upiješ svu tu povijest. No, da budem iskren, dok sam šetao tim prostranim galerijama, brzo sam shvatio da bi tu i tamo neka dodatna klupica bila dobrodošla. Kad vas malo “ulovi” umor, naći ćete par mjesta za sjesti, ali ne dovoljno da zaista odmorite, barem ne ako želite proći cijeli muzej.

Morao sam priznati samome sebi da me malo mučila i interaktivnost (ili manjak iste). Navikao sam na muzeje koji imaju razne digitalne dodatke ili mogućnosti interakcije, što ovdje malo nedostaje. Ipak, bogatstvo izloženih djela i sama atmosfera nadoknađuju sve to – bio sam potpuno uvučen u Picassov svijet. U cijeni ulaznice smo dobili audio vodič, te je to najinteraktivnija stvar u cijelom muzeju.

Pristupačne cijene i pogodnosti

Još jedan plus za muzej – cijena ulaznice je samo 12 eura po osobi. Stvarno povoljno za tako impresivan doživljaj, što je rijetkost za muzeje ove veličine i značaja. Muzej je otvoren svakog dana od 10 ujutro do 19 sati, tako da stvarno možete planirati posjet kad vam najbolje odgovara. Ako vas put nanese iz Hrvatske, sjetite se da Ryan Air leti direktno iz Zagreba za Malagu – i to po smiješno niskoj cijeni! Mi smo platili povratne karte samo 40 eura po osobi, i iskreno, da nije bilo Ryan Aira, možda ne bismo ni pomislili na Malagu kao destinaciju.

Sve u svemu, Muzej Picasso je u meni ostavio snažan dojam i zaista je bio šlag na kraju mog boravka u Malagi. Od predivne arhitekture do impresivnih radova i povijesti koja teče kroz svaki hodnik – osjetio sam povezanost s Picassovim radom i životom na način koji me iznenadio. Dakle, ako planirate putovanje u Malagu, preporučujem da se na kratko izgubite u ovom muzeju. Tko zna, možda ćete otkriti novu dimenziju Picassovih djela… ili samo uživati u lijepoj palači u srcu Malage.

Više informacija o muzeju možete potražiti na ovom linku.

