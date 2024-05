Podzemna skloništa fašističkog diktatora Benita Mussolinija obnovljena su i sada su otvorena za javnost. Mreža utvrđenih bunkera izgrađena je prije više od 80 godina kako bi zaštitila njega i njegovu obitelj od savezničkog bombardiranja.

Villa Torlonia bila je privatna rezidencija Benita Mussolinija i njegove obitelji između 1925. i 1943., Izvorno, vila je izgrađena 1797. godine i stoljećima je bila dom plemićkih obitelji. Godine 1806. pretvorena je u spektakularnu palaču s kasinom te velikim parkom s malim jezerima, pa čak i konjušnicama. Godine 1925. imanje je dano Mussoliniju koji se ovdje uselio kao „duce“.

Pod zemljom, napravljene su tri podzemne strukture. Prva je izrađena 1940. godine u njegovom vinskom podrumu ispod jezera Villas, zatim u podrumu Casina Nobile, jedne od zgrada na imanju. Unatoč tome što je bio dobro izgrađen od armiranog betona, uključujući vrata protiv plina i sustav za pročišćavanje zraka, Mussolini nikada nije imao priliku koristiti se bunkerima prije uhićenja.

No, treba reći kako su unatoč tome, bunkeri dugo desetljeća bili čuvana tajna. Godine 2011., državni službenik koji je radio u vili otkrio je drvena vrata u jednoj od soba. Nakon što su ih otvorili, pronašli su stubište od opeke koje je vodilo 15 – 20 metara pod zemlju. Ovo je bilo prvi put da se saznalo za postojanje bunkera.

Kad su stigli do dna, pronašli su prolaz s rimskim zasvođenim stropovima i antičkim mozaicima na zidovima. To se nastavljalo do modernog cementnog kompleksa podijeljenog u devet prostorija. Prema zapisima, sustav ventilacije je držao svu vlagu, a prostor je bio potpuno suh. Čak je počela izgradnja tajnog prolaza koji bi diktator mogao koristiti i koji bi ga odveo izravno do spomenika Vittoriu Emanueleu, ali nikada nije dovršen.

Mussolini je napravio bunker pod zemljom Casina Nobile dok je trajao rat. Bunkeri su izgrađeni u obliku križa s hodnicima dugim 10 – ak metara i armiranim betonom. Kada je gradnja počela 1942. godine, nedovršeni bunker nije imao vodonepropusna vrata, niti sustav ventilacije.

Danas se bunkeri mogu normalno obići, otvoreni su za javnost, a njihovim obilaskom može se pogledati i izložba.

Ona počinje poviješću života u vili s Mussolinijem, a sve to prate multimedijske slike i video zapisi. Zatim se krećete kroz tri sobe s projekcijama o tome kakav je život mogao izgledati u skloništu i konačno se strmim stubištem spuštate u sam bunker. Nakon obilaska svakako istražite i okolicu vile, besplatno otvorenu za javnost.

Ulaznice su dostupne online putem web stranice Museo Villa Torlonia ili na blagajni Casina Nobile, a uz bunker, naravno, možete razgledati i samu Villu Torloniju koja ima mnogo bogatiju povijest.

