Galerija 1 1 1 1 U Dubaiju se gradi nova luksuzna urbana zajednica nazvana Mercedes-Benz Places Binghatti City. Poznati njemački proizvođač automobila u suradnji s građevinskim izvođačem Binhattijem iz Ujedinjenih Arapskih Emirata napravit će minijaturni grad unutar grada s otprilike 13 tisuća stanova.

Glavna zvijezda ove zajednice bit će zgrada visoka 341 metar od 65 katova po imenu Vision Iconic, a koju će okruživati još 11 kaskadnih tornjeva u centru Dubaija koji će nositi imena po prepoznatljivim vozilima njemačke tvrtke.

U neboderima će se nalaziti luksuzni dvosobni, trosobni i četverosobni stanovi čija će cijena varirati ovisno o kvadraturi i položaju te se kretati od oko 400 tisuća do 9 milijuna eura.

Mercedes-Benz Places Binghatti City - 4 (Foto: Profimedia)

Kupci će imati neometani pogled na Burj Khalifu, Dubai Mall, Muzej budućnosti i druge poznate arhitektonske predstavnike ovog grada . Osim stambenih prostora, Mercedes-Benz Places Binghatti City obuhvaćat će sportske terene, spa zonu s bazenima, trgovački centar, ugostiteljske objekte i druge slične sadržaje idealne za osobe dubljeg džepa

Projekt će spojiti arhitektonsku raskoš, bezvremenski dizajn nadahnut Mercedes-Benz vozilima, kao i nove tehnologije kako bi redefinirali udobnost i praktičnost.

Kako bi Mercedes-Benz Binghatti City u Dubaiju trebao izgledati kada bude dovršen, pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

