Sve je spremno za 30. Vinistru, izložbu vina i vinske opreme koja je odavno postala omiljeno mjesto susreta vinskih profesionalaca i ljubitelja vina iz čitavog svijeta. I ove godine od 10. do 12. svibnja u vrijeme te vinske manifestacije u Poreču i okolici tražit će se soba više, rečeno je u Business Clubu 5 u Zagrebu na predstavljanju njezinog jubilarnog izdanja.

Kako je rasla Vinistra i kao udruga i kao manifestacija, predstavila su njezina tri dosadašnja predsjednika – Ivica Matošević, Nikola Benvenuti i Luka Rossi, u trominutnom promotivnom filmu Ususret Vinistri koji je uz novi vizualni identitet, premijerno predstavljen u Zagrebu.

Srž brenda

Moderan vizualni identitet u obliku istarskog poluotoka i bobica grožđa različitih boja i veličina koje simboliziraju i velike i male vinarije, odražava srž istarskog vinskog brenda na kojem Istrijani zajednički rade proteklih trideset godina. Za razliku od manifestacije koja na vrhu tog skladnog istarskog grozda ima peteljku, udruga Vinistra ima geometrijski oblik koji podsjeća na krov, pa su od unikatnog kolorističnog logotipa nastala dva gotovo jednaka, a slogan Gdje vinske priče započinju, savršeno opisuje izložbu vina na kojoj se i ove godine očekuje više od stotinu izlagača od čega osamdeset vinara.

"I udruga Vinistra i manifestacija Vinistra od početka su promovirale naše autohtone sorte malvaziju i teran, fokusirajući se na vrhunsku kvalitetu te od njih napravile prepoznatljiv brend. Koristim prigodu zahvaliti se svim našim članovima, ali i mojim prethodnicima Matoševiću i Benvenutiju, na predanom radu i trudu. Istra je danas poznata vinska destinacija, a naša vina osvajaju brojne međunarodne nagrade, dok se na ovaj posao koji nimalo nije lagan odlučuju i mlade generacije“, poručio je u Zagrebu Luka Rossi, predsjednik udruge Vinistra.

Vinistra - 3 (Foto: Anto Magzan)

Rast vinske regije

Na velikoj obljetnici Vinistri je čestitala ministrica poljoprivrede Marija Vučković istaknuvši kako bez čovjeka i zajedništva te specifične generacijske obnove u sektoru neće biti ni uspjeha u turizmu u narednih 15 godina.

"Ministarstvo poljoprivrede posljednjih osam godina financiralo je različite projekte, najprije one koji se odnose na primarnu proizvodnju, zatim one koji se odnose na preradu i sektor vinarstva. Naposljetku smo podupirali i vaše napore koji se odnose na promidžbu te smo u tom vremenu u ovaj sektor na razini Hrvatske uložili više od 80 milijuna eura. Koristili smo Vinsku omotnicu, podigli njezinu stopu korištenja s prosječno 27 posto u razdoblju od 2014. do 2019. na sto posto u posljednje tri godine. Gotovo sve prekrasne vinarije su se gradile uz potporu Ministarstva, a zaključili smo da nam trebaju dodatna sredstva i nove mjere kako bismo se uhvatili u koštac s onim što je najteže, a to je sadnja novih vinograda i aktiviranje zapuštenih parcela i to nam je sigurno najveća zadaća u razdoblju koje je pred nama“, rekla je ministrica poljoprivrede.

Potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kovačević dodao je kako Istra ima oko 2.800 hektara vinograda i proizvodi oko devet milijuna litara vina, odnosno oko 16 posto ukupne vinogradarske i vinarske proizvodnje, no značaj koji Istra ima kao vinska regija daleko nadmašuje ove brojke.

Iskorak Vinistre

Podršku udruzi u Zagrebu došli su dati i pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Ezio Pinzan i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić. Obojica su se složili da je 30. obljetnica Vinistre veliki događaj i za Istarsku županiju i za grad Poreč. Vinistra je napravila ogroman iskorak te od terana i posebno malvazije napravila brend koji se može mjeriti s najboljim svjetskim vinima, a od izložbe vina i vinogradarske opreme respektabilnu i najpoznatiju regionalnu vinsku manifestaciju.

Naša vinska priča gradila se dugih trideset godina i ona je danas došla na vrlo zavidnu poziciju te se može se uspoređivati s mnogim značajnim vinskim destinacijama na Starom kontinentu. Plava Laguna zlatni je sponzor niz godina i to nam je velika čast i zadovoljstvo, bezrezervna smo podrška u logistici, a kroz naše objekte i iznimno kvalitetnu ponudu promoviramo vrhunska istarska vina“, istaknuo je Emil Perdec, food&beverage manager Plave Lagune, zlatnog sponzora Vinistre na kojoj će se ove godine vrhunska vina degustirati iz Riedel čaša Malvazija istarska u suradnji s Mivom galerijom vina.

"Ova čaša naglašava svojstva malvazije, miris, voćnost, aromu i sve ono što malvaziju čini posebnom i u svijetu jedinstvenom sortom“, istaknuo je Gordan Mohor, vlasnik distribucije Miva.

Potvrda napretka

Podršku jubilarnom 30. izdanju Vinistre dala je i Hrvatska turistička zajednica, a njezin direktor Kristjan Staničić poručio je kako se ova obljetnica može smatrati svojevrsnom potvrdom kako Istra, ali i Hrvatska u cjelini, kontinuirano rade na kvalitetnom razvoju vinske proizvodnje, a samim time i na podizanju eno-gastronomije kao jednog od traženijih turističkih proizvoda koji često predstavlja i važan motiv dolaska gostiju u destinaciju.

"Vinistra pozitivno utječe na pozicioniranje Istre i Hrvatske kao atraktivne, zanimljive i održive turističke destinacije, ali i na daljnju promociju sveukupne domaće turističke ponude“, rekao je Kristjan Staničić.

Vidimo se u Poreču od 10. do 12. svibnja na 30. jubilarnoj Vinistri!