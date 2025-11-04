Galerija 5 5 5 5 U seocu Hlevci u prekrasnom Gorskom kotaru sakrila se Kraljica šume. Riječ je o drvenoj kući usred zelene oaza koja nudi priliku za dubinsko opuštanje, ali koja može biti i odlična baza za istraživanje jednog od najljepših krajeva Hrvatske.



Kraljica šume – Divjake Log Home ima dvije spavaće sobe i dvije kupaonice, a namijenjena je za boravak maksimalno pet osoba. Raspolaže i sa šarmantnom kuhinjom koja je ručno izrađena i odiše starinskim šarmom te je opremljena svim potrebnim aparatima i dodacima za pripremanje ukusnih jela.

Tu je i prostrani dnevni boravak s kaminom – savršeno mjesto za opuštanje nakon dana ispunjenog aktivnim odmorom, a pogotovo u hladnijem dijelu godine.

Okružena prekrasnom prirodom

Kraljica šume ima čak tri terase s kojih puca prekrasan pogled na zeleni okoliš. Na jednoj od njih pronaći ćete hidromasažnu kadu, a na drugoj blagovaonski stol sa stolicama za druženje na otvorenom.



Opustiti se možete i u vrtu kuće koji je ukrašen malom fontanom te u visećim ležaljkama koje su rasprostrte između borovih stabala. Tu je i plato za jogu, dječje igralište, prostor za badminton i drugi slični sadržaji.

Boravak u Kraljici šume bio je kao u bajci. Luksuz u skladu s prirodom. Pravo mjesto za opuštanje tijela i duše, pišu zadovoljni korisnici na Bookingu preko koje se kuća iznajmljuje po cijeni od 1000 eura za dva noćenja , a dolazi i s besplatnom bocom šampanjca.

Kuća je sagrađena od prirodnih materijala i prilagođena ekološki osviještenim osobama – ovdje se skuplja kišnica, koristi reciklirani toaletni papir i biorazgradive vrećice, a kuća se održava ugodnom i čistom uz pomoć sredstava za čišćenje na prirodnoj bazi.



