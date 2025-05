Panoramski let je posebna vrsta leta manjom letjelicom, tijekom kojeg putnici imaju prilike uživati u razgledu nekog mjesta ili regije iz ptičje perspektive. Obično je riječ o kraćim turističkim letovima u trajanju od 20 do 90 minuta.



Mnogi će reći da su pojedini grad ili regija najljepši upravo kada se promatraju iz zraka i spremni su platiti kako bi uživali u njima.

Cijena takvog iskustva u Hrvatskoj ovisi o mjestu koje želite nadletjeti, letjelici u kojoj to činite, ali i samom trajanju leta i količini goriva koje ćete potrošiti.



Preko Airbnba mogu se bukirati panoramski letovi s aerodroma Lučko ili pak Grobnika u Cessni 172 po cijeni od 275 eura za grupu do tri osobe. Iskustvo je to koje u prosjeku traje oko sat vremena.

Panoramski let nad Rijekom (Foto: Airbnb.com)

"Ovo je bilo dobro organizirano i osjećao sam se vrlo sigurno", piše na Airbnbu korisnik koji je letio nad Zagrebom. "Moj pilot mi je pročitao sigurnosnu listu na engleskom jeziku prije polijetanja i ponovo prije slijetanja. Osjećao sam se sigurno, a pogled je bio nevjerojatan. Definitivno bih preporučio drugim ljudima u Zagrebu."

Korisnik koji je uživao u letu nad Rijekom i Kvarnerom kratko je sažeo svoj dojmove na toj internetskoj platformi: "Prekrasan pogled, razumna cijena."

Kolika je cijena panoramskog leta?

Podijeli li se iznos od 275 eura na tri osobe – maksimalan broj ljudi koji stane u Cessnu 172 uz pilota, za let i nevjerojatan pogled pojedinac će platiti 90-ak eura.



Vrlo slične cijene mogu se vidjeti i na stranici Panoramic Flights Croatia. Portal je to koji nudi uslugu iznajmljivanja letjelica za panoramske letove diljem Hrvatske – od različitih turističkih mjesta do nacionalnih parkova.

Panoramski let na Zagrebom (Foto: Airbnb.com)

Panoramski let iznad Splita u trajanju od 30 minuta koštat će vas 220 eura (za maksimalno tri osobe). Crveno i Modro jezero kod Imotskog možete istraživati 60 minuta iz ptičje perspektive za 420 eura, a 90 minuta panoramskog leta nad dalmatinskim otocima izaći će vas oko 600 eura.

Valja imati na umu da panoramski letovi nisu nešto što bukiraju samo turisti, to može biti i zgodan poklon za posebne trenutke poput rođendana, godišnjica i slično.

"Htjela sam dečka iznenaditi nečim malo posebnijim za rođendan", priznala nam je Matea iz Siska.



"Imali smo prilično drndav zalet po travnatoj pisti, ne puno drugačiji od vožnje u Golfu II, dok nismo poletjeli. Vidjeli smo dijelove Zagreba za koje nisam znala ni da postoje", oduševljeno nam je opisivala svoj polusatni let nad Zagrebom .

Odvojen od svijeta, a blizu svega: Zeleni hrvatski otok idealan za potpuni mir, ali i aktivan odmor +0