Kupili ste jeftine avionske karte niskobudžetne zrakoplovne kompanije za neku atraktivnu europsku destinaciju, ali tek nakon plaćanja shvatili ste da slijećete na aerodrom koji je i 100 kilometara udaljen od grada koji želite istražiti? Milijuni ljudi rade ovu grešku svake godine i za nju skupo plaćaju.



Da biste se domogli centra grada morat ćete potrošiti dodatno vrijeme i novac za prijevoz – možda ćete uzeti taksi, autobus ili vlak i nakon cijele pustolovine ustanoviti da se jeftin let zapravo nije isplatio. Ne brinite, niste jedini koji ovako razmišljaju.



Jeftine avionske karte osiguravaju značajno jeftinije putovanje zrakoplovom, ali i u većini vremena iziskuju dodatnu organizaciju i troškove prijevoza. Ako putujete negdje i planirate se zadržati kratko, možda ovaj izbor i nije najpametnije rješenje za vas.



Uvijek provjerite gdje slijećete prije nego što kupite kartu, izračunajte koliko će vam trebati vremena i novca da dođete do svojeg smještaja, a tek onda se odlučite na kupnju.

Velika udaljenost između aerodroma i grada u koji putujete

Da bismo vam pomogli u kalkulacijama izdvojili smo neke popularne europske aerodrome koji se nalaze i po 120 kilometara dalje od grada čije ime nose.

Frankfurt Hahn aerodrom je udaljen od Frankfurta 120 kilometara (Foto: Shutterstock)

FRANKFURT-HAHN je udaljen od centra Frankfurta oko 120 kilometara. Do centra grada trebat će vam nešto više od dva sata vožnje ovisno odaberete li vlak, autobus ili taksi. Računajte da će vas prijevod koštati od 19 eura naviše ovisno o odabranom načinu prijevoza.



OSLO-TORP udaljen je od centra Osla 110 kilometara. S aerodroma možete sjesti na autobus koji vozi do centra Osla u trajanju od oko 100 minuta, a povrtna karta za odraslu osobu iznosi 279 norveških kruna ili oko 24 eura. Na raspolaganju vam je i vlak koji će vas dovesti do gradskog centra za otprilike sat i 45 minuta.



BARCELONA-REUS je udaljen od Barcelone otprilike 105 kilometara, a nudi nekolicinu različitih shuttle opcija u trajanju od 90 minuta, te po cijeni od oko 40 do 65 eura po osobi – ovisno o odabranom vozilu i prijevozniku.



STOCKHOLM SKAVSTA je udaljen od Stochholma oko 100 kilometara. S aerodroma vozi bus i vlak koji će vas dovesti u centar glavnog grada Škotske za 80, odnosno do 110 minuta i po cijeni od oko 20-ak eura.



PARIS-BEAUVAIS je udaljen od centra Pariza oko 80 kilometara. Do centra grada voze organizirani autobusi u trajanju od 80 minuta, te po cijeni od 17 eura naviše.

