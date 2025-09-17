Hrvatsko zagorje već je desetljećima poznato kao kraj bajkovitih brežuljaka, vinskih cesta i raskošnih dvoraca. No tek u jesen Zagorje pokazuje svoje pravo lice: toplo, mirisno, pomalo nostalgično i prepuno doživljaja. Ako tražite savršenu destinaciju za vikend ili produženi odmor, donosimo pet razloga zbog kojih ćete se zaljubiti u ovaj kraj.

1. Dvorci koji pričaju priče

Zagorje je prava riznica dvoraca i kurija – više od pedeset ih je zabilježeno na ovom prostoru, a svaki ima svoju priču. Najpoznatiji je dvorac Veliki Tabor, smješten iznad Desinića. Riječ je o jednom od najbolje očuvanih kasnosrednjovjekovnih dvoraca u Hrvatskoj, koji krije legendu o Veroniki Desinićkoj. Navodno je mlada djevojka tragično skončala jer se zaljubila u plemića Fridrika Celjskog. Posjetitelji danas mogu obići postave o povijesti dvorca, viteškoj opremi i starim zanatima, a cijela atmosfera posebno oživi u jesenskim danima kada magla obavija brežuljke.

Iako službeno nije u Krapinsko-zagorskoj županiji, jednako dojmljiv je i Trakošćan, smješten u tek 25 minuta vožnje od Krapine. Sagrađen u 13. stoljeću, stoljećima je bio dom plemićke obitelji Drašković, a danas je jedan od najposjećenijih muzeja u Hrvatskoj. Jesen u Trakošćanu posebno je čarobna – šuma oko jezera pretvara se u vatromet boja, a lagana šetnja stazama izgleda poput kadra iz filma.

2. Priroda koja očarava u jesenskom ruhu

Priroda Zagorja posebna je u svako doba godine, ali jesen je najraskošnije godišnje doba. Brežuljci prekriveni vinogradima prelijevaju se nijansama zlatne, crvene i bakrene, a šume odišu mirisom gljiva i kestena.

Posjetite Stazu kroz krošnje Zelenjak ili provedite popodne na Bedekovčanskim jezerima. Jedna od posebnih lokacija je park prirode Medvednica, koja se prostire sve do sjevernog ruba Zagreba i nudi brojne planinarske staze, špilje i planinarske domove. U jesensko doba ovo je idealno mjesto za obiteljsku šetnju ili aktivniji planinarski izlet.

Za one koji traže mirnije šetnje, Zagorje je puno vinskih cesta i seoskih puteva koji vode kroz vinograde. Jesen je vrijeme berbi, pa nije rijetkost naići na obitelji koje u vinogradima beru grožđe i nude prolaznicima čašu mladog vina.

3. Muzeji koji ostavljaju bez daha

Hrvatsko zagorje često se opisuje kao "najveći muzej na otvorenom". Doista, na malom prostoru nudi impresivnu koncentraciju dvoraca, muzeja i galerija.

Najpoznatiji je svakako Muzej krapinskih neandertalaca, smješten na nalazištu Hušnjakovo. Ovaj moderni muzej koristi multimediju i interaktivne postave da bi posjetitelje proveo kroz 125 tisuća godina staru povijest. Njegova arhitektura uklopljena u okoliš i impresivni sadržaji čine ga jednim od najmodernijih muzeja u ovom dijelu Europe.

Muzej „Staro selo“ u Kumrovcu nudi sasvim drugačiji doživljaj. To je etnografski muzej na otvorenom, jedini takav u Hrvatskoj, koji posjetiteljima prikazuje izgled i život tipičnog zagorskog sela s kraja 19. stoljeća. Jesen ovdje donosi miris kukuruza i zvukove berbe, pa cijelo selo oživi.

Za ljubitelje umjetnosti vrijedi spomenuti i Galeriju Antuna Augustinčića u Klanjcu, posvećenu jednom od najznačajnijih hrvatskih kipara te Muzej oldtimera Presečki u Krapini, gdje su izloženi automobili i motocikli iz prošlog stoljeća. Muzeji Zagorja nisu samo mjesta učenja, već i doživljaja, posebno kada jesenski pejzaž postane kulisa vašem obilasku.

4. Gastronomija i vino - okusi koji griju dušu

Zagorje je sinonim za dobru hranu. Jesen na stol donosi plodove berbe, miris domaćeg kruha, juhe od gljiva i nezaobilazne zagorske štrukle. Jeste li znali da je izrada zagorskih štrukli upisana na popis nematerijalne kulturne baštine, dok su zagorski štrukli, uz zagorskog purana, mlinaca i zagorskog bagremovog meda na popisu proizvoda s europskom zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.

Gastronomiju prati i bogata vinska tradicija. Zagorje je regija poznata po bijelim sortama poput graševine, chardonnaya i sauvignona, ali i po sve popularnijim pjenušcima. Jesen je vrijeme martinjskih svečanosti, kada vino „progovara“, a svako selo ima svoje veselje.

Poseban doživljaj je posjet jednom od seoskih gospodarstava ili vinskih podruma, gdje vas domaćini dočekuju uz čašu vina i tanjur domaćih delicija. Upravo ta toplina i gostoprimstvo Zagorja čine razliku.

5. Aktivni odmor za tijelo i duh

Iako Zagorje mnogi doživljavaju kao mjesto za opuštanje, ono nudi i brojne mogućnosti za aktivni odmor. Jesen je savršeno vrijeme za bicikliranje, mreža vinskih i kulturnih cesta vodi kroz brežuljke i sela, a staze su pogodne i za rekreativce i za ozbiljnije bicikliste.

Za one kojima je ipak draže pješačenje, tu se posebno ističe Staza orhideja kroz područje s više od 30 vrsta orhideja, Staza kroz krošnje u Zelenjaku s glazbenom tematikom i pogledom na spomenik hrvatskoj himni te staza Veze prirode, koja povezuje prirodne i kulturne točke uz rijeku Sutlu.

Za ljubitelje adrenalina tu su i jahački klubovi te avanturističke aktivnosti koje spajaju prirodu i dobru zabavu. Ne smijemo zaboraviti ni termalne toplice, iako su one prije svega mjesto opuštanja, sve više gostiju koristi ih i za sportske aktivnosti. Posjetiti tako možete Terme Tuhelj, Terme Jezerčica, Terme Stubaki i Aquae Vivae, dok se u Wellness dodatno možete opustiti u Hoteli Villa Magdalena ili Hotelu Kaj.

Planirate putovanje u Hrvatsko zagorje? Besplatno preuzmite turistički vodič kroz Hrvatsko zagorje i otkrijte još više dvoraca, muzeja, vinskih podruma i ideja za nezaboravan jesenski izlet.