"Živim u Hrvatskoj već 20 godina i svjedočio sam smanjivanju populacije od 10 do 15 posto u tom vremenu. Mnogi ljudi su emigrirali u potrazi za boljim životom u druge države. Nema puno stranaca koji su se doselili u Hrvatsku u tom vremenu. Neki ljudi misle da sam čudan što živim ovdje", ovim riječima započinje svoju priču i video na YouTubeu britanski poduzetnik Paul Bradbury.



Rodio se u Manchesteru, a posjetio je brojne države prije nego što je shvatio da je Hrvatska najbolje mjesto za život u Europi. Na svojem kanalu na YouTubeu snimio je video po imenu Croatia is the best place to live: 8 reasons why, u kojem je pobrojao osam razloga koji pojašnjavaju zašto se odlučio upravo za Hrvatsku.

8 razloga zašto je Hrvatska najbolje mjesto za život u Europi Paula Bradburyja

Hrvatska je jedna od najsigurnijih zemalja za život i odgajanje djece. Postotak kriminala mnogo je manji nego u drugim europskim zemljama. Hrvatska ima prekrasnu prirodu, čak 10 posto državnog teritorija obuhvaćaju nacionalni parkovi i parkovi prirodi. Kamo god se okrenete, zapanjit će vas njezina ljepota. Hrvatska ima najbolji stil života u Europi. Nemojte se zavaravati i misliti da nitko ne radi kada vidite mnoštvo ljudi u kafićima kako ispijaju kavu po dva sata tijekom radnog vremena. Mnogo se posla obavi upravo u kafićima. Mnogi ljudi na zapadu žive da bi radili, Hrvati rade da bi živjeli. Hrvatska je puna apsurda koji život čine zanimljivijim. Paul je često opisuje kao Apsurdistan s najboljim stilom života u Europi i s trunkom balkanske ludosti. Sve stvari funkcioniraju, ali uvijek postoji neki mali detalj koji nema smisla. Kao primjer navodi postupak za produženje radne dozvole stranaca u Hrvatskoj. Iako se njegovi podaci o rođenju nisu promijenili – otkako je rođen 1969. godine – on svejedno jednom godišnje mora podastrijeti novi originalni rodni list (ne stariji od šest mjeseci) i za taj papir platiti 500 kuna. Hrvatska kuhinja je fantastična, no ono što je odvaja od ostatka jest svježina namirnica. Neke namirnice ne mogu se pronaći u trgovinama tijekom cijele godine, ali kada se pojave – okus je nevjerojatan. Jesti šparoge u proljeće, rajčice u ljeto ili mandarine u studenom magično je iskustvo. Osjećaj zajedništva. Hrvati su iznimno povezani i spremni pomoći jedni drugima, a pogotovo kada ih zadese teška vremena. Hrvatska je prepuna pozitivnih ljudi, iako to možda nije reputacija koju ima u svijetu. Užitak je upoznavati uspješne ljude koji se bave zanimljivim poslovima. Hrvatska je zemlja duhovitih ljudi. Strancima treba dosta vremena da se priviknu na taj humor, ali jednom kad se naviknu, istinski uživaju u njemu.

Što Paul Bradbury zapravo misli o Lijepoj Našoj, pogledajte u njegovu videu.

10 nevjerojatnih činjenica o Hvaru koje su oduševile Engleza koji je tamo kupio kuću +2