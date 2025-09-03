Galerija 13 13 13 13 Genova nam uopće nije bila u planu. Trebali smo stati samo jednu noć i nastaviti dalje, ali grad nas je toliko očarao da smo ostali čak četiri dana. To je jedno od onih mjesta koja vas iznenade kad ih doživite uživo, kombinacija poznatog i potpuno novog. Pomalo nas je podsjetila na Rijeku i Opatiju, možda zbog planine koja se uzdiže iznad grada poput Učke, možda zbog arhitekture, ali razlika se odmah vidi: Genova je modernija, otvorenija i vibrantnija. Grad koji ne samo da osvaja na prvu, nego se u njega želite vraćati.

Grad s tisuću lica

Do Genove smo stigli nakon devet sati vožnje iz Čakovca, kroz Sloveniju i Italiju, uz slovensku vinjetu od 16 eura i talijansku autocestu od 39 eura. Već na ulasku u grad jasno je da je ovo mjesto koje ima priču. Luka je golema i stalno u pokretu, a prizor kruzera koji uplovljavaju ili isplovljavaju jedan je od najimpresivnijih na Mediteranu. Nije čudo da je upravo Genova stoljećima bila moćna pomorska republika, grad trgovaca i istraživača.

Povijesna jezgra, jedna od najvećih u Europi i pod zaštitom UNESCO-a, skriva uske uličice poznate kao “carruggi”. Tu se lako izgubiti, ali svako skretanje vodi vas do novih otkrića: katedrale San Lorenzo s crno-bijelom fasadom, Piazze de Ferrari s monumentalnom fontanom, ili niza palača na Via Garibaldi, raskošnih rezidencija genovskih obitelji koje danas funkcioniraju kao muzeji. Ovdje se osjeti koliko je Genova bila moćna u svojim zlatnim vremenima.

No grad nije samo povijest. Posebnu čar daje i Boccadasse, nekada ribarsko selo, danas jedan od najromantičnijih kvartova Genove. Šarene kuće tik uz more, mala plažica i restorančići u kojima poslužuju riblje specijalitete stvorili su nam najljepše uspomene s putovanja.

Pesto, focaccia, pandolce…

Genova je rodno mjesto pesta (pesto genovese) slavnog umaka od bosiljka, pinjola i parmezana. Ako volite tjesteninu, ovdje ćete kušati najbolji pesto na svijetu. No, nije to jedini lokalni specijalitet. Genovska focaccia je priča za sebe, poslužuje se u raznim varijantama, od klasične posoljene i nauljene, do one punjene sirom iz mjesta Recco. Zanimljivo je da lokalci komad focaccie često umaču u cappuccino za doručak, zvuči čudno, ali vrijedi probati.

Na meniju su i svježi plodovi mora, minestrone alla genovese, slani kolač od slanutkovog brašna “farinata”, a desertno iznenađenje je pandolce, tradicionalni kolač s kandiranim voćem i pinjolima. Ako volite vino, Ligurija nudi sjajna bijela vina poput Vermentina koja savršeno prate ribu i laganija jela. Za autentičan doživljaj hrane vrijedi otići na tržnicu Mercato Orientale. Tamo ćete vidjeti kako Genovljani kupuju svježe namirnice, ali i pojesti nešto na brzinu u malim lokalnim bistroima.

Atrakcije i doživljaji: dostupne na svakom uglu

Jedna od najvećih atrakcija je Akvarij u Genovi, među najvećima u Europi, s dupinima, pingvinima, morskim psima i stotinama drugih vrsta. Posebno je zabavan za obitelji, ali jednako fascinira i odrasle. Nalazi se u samom centru grada u dijelu luke koji se zove Porto Antico di Genova. Ovdje ćete uz Akvarij pronaći i brojne restorane, kafiće, pa čak i beach klub s bazenom i prostorom za odmaranje.

Zbog specifičnog reljefa, more s jedne strane, planina s druge, grad je pun uspinjača i javnih liftova. Oni nisu samo atrakcija, već dio javnog prijevoza, a usput pružaju prekrasne panorame na luku i grad. Ako volite poglede, uspnite se i do vidikovca Spianata Castelletto – panorama na grad i more jednostavno je nezaboravna.

Grad je ujedno i polazišna točka za mnoge kruzere, pa ćete gotovo svakodnevno vidjeti luksuzne brodove kako uplovljavaju. To gradu daje poseban šarm i stalnu živost, a istovremeno potvrđuje njegov status jedne od ključnih mediteranskih luka.

Genova ljeti – gdje se kupati

Iako nije tipična “plažna” destinacija poput obližnjeg Portofina ili Cinque Terre, Genova i te kako nudi mjesta za kupanje. Najpoznatiji izbor je Boccadasse, mala kamena plažica uz šarene kuće, romantična i fotogenična. Za malo veći komfor i više prostora, odličan izbor su gradske plaže Vernazzola i Sturla, koje su popularne među lokalcima.

Ako imate vremena, uputite se vlakom ili autom prema obali Levante i istražite plaže u Nerviju ili šarmantni Camogli. To su mjesta gdje ćete doživjeti pravi ligurski ugođaj, more, šarene kuće i hranu zbog koje se ne odlazi lako. Plaže su besplatne te većinom imaju tuševe te popratne sadržaje kao što su kafići i restorani.

Grad koji ostaje u srcu

Smještaj u Genovi je skuplji nego u mnogim drugim talijanskim gradovima, mi smo u noćenje u solidnom hotelu platili oko 100 eura, ali lokacija blizu Boccadassea bila je savršen izbor. U ovom gradu ni cijene ni smještaj nisu presudni, ono što ostaje u sjećanju je atmosfera. Navečer grad doslovno ne spava: kafići i restorani su puni, trgovi vrve mladima, a osjećaj sigurnosti i pripadnosti bio je nevjerojatan.

Možda Genova još uvijek živi u sjeni Rima, Milana, Napulja ili Firence, ali upravo to joj daje posebnu vrijednost. Nema gužvi, a nudi sve: povijest, kulturu, hranu, noćni život, more pa čak I planinu. Mi smo u nju stigli slučajno, a otišli zaljubljeni. I sigurno ćemo se vratiti.

Šest odraslih, sedmero djece: Kako provesti odličan godišnji u Alpama? +2