Početkom ovog stoljeća lisabonska četvrt Cais do Sodré bila je ono što bismo nazvali lošim kvartom: leglo kriminala, prostitucije i socijalnih problema svake vrste. Međutim, lokalne su vlasti odlučile stati tomu na kraj, uloženo je puno novca u četvrt i ona je zaživjela nekim novim životom i postala hit-mjesto na kojem treba biti viđen. Dućani, barovi i restorani samo se množe i sve je više i domaćih i turista koji dolaze upiti jedinstvenu boho-atmosferu, dobro se najesti i još bolje zabaviti.

Četvrt je dobila ime prema obitelji Sodré, koja se ovdje u 15. stoljeću bavila pomorskom trgovinom, a s vremenom je cijelo područje od rive do dva bloka sjeverno od nje postalo poznato kao "Cais do Sodré" ili "Sodréovo pristanište".

Ribari i prometni terminali donedavno su određivali četvrt. Cais do Sodré najpoznatiji je zbog frekventnog željezničkog kolodvora, koji je dobra početna točka za putovanje vlakom duž obale do Cascaisa. Tu je i lučki terminal za trajekte koji povezuje Lisabon s Cacilhasom preko rijeke, stanica metroa i glavno autobusno stajalište. U nekada rijetkim i opskurnim lokalima zabavu bi tražili ribari, a iako ih danas više nema, u Cais do Sodré riba je uvijek svježa.

Obilazak četvrti morate naravno započeti od crkve i trga. Praça de São Paulo i istoimena crkava sagrađeni su nakon potresa 1755., a oba su savršeni primjeri stila Pombaline. U središtu trga, koji je prekriven tradicionalnom portugalskom kaldrmom, nalazi se fontana iz 1848. godine, u obliku obeliska na čijem je vrhu željezna armilarna kugla. Noću trg vrvi od života, koji se doslovno prelijeva s prepunih terasa.

Glavna ulica Rua Nova do Carvalho (poznata i kao Ružičasta ulica) poznata je po brojnim barovima, živoj glazbi, burlesknim klubovima, tapas restoranima i brojnim pop-up dućanima i restoranima. Rua Nova do Carvalho 2013. pretvorena je u pješačku zonu i obojena u ružičasto. Ulica u kojoj su se nekada mogli sresti samo mornari i dame sumnjiva morala danas je jedna od najpoznatijih svjetskih ulica za noćni provod.

Ribeira da Naus jedno je od najzanimljivijih mjesta u Lisabonu. Staro brodogradilište koje je nedavno renovirano, danas je gotovo uvijek krcata plaža, ili barem – s obzirom na to da je kupanje zabranjeno – sunčalište. Na širokim stepenicama koje se spuštaju u rijeku uvijek je puno svijeta, ali ugurajte se negdje i uživajte u predahu.

Mercado da Ribeira glavna je lisabonska tržnica još od 1892. Prije desetak godina postala je poznata kao Time Out Market, po gastroprostoru koju je uredio časopis Time Out.

Dok se u zasebnoj prostoriji od jutra do 14 sati nalaze tradicionalni štandovi s ribom i plodovima mora, u Time Out dijelu na bezbrojnim štandovima možete kušati kreativnu hranu vrhunskih gradskih kuhara i pronaći najbolje gurmanske trgovine na jednom mjestu. Stolovi su krcati i turistima i lokalcima po čitave dane, od 10 ujutro do ponoći, a četvrtkom i vikendom i do dva sata ujutro.

