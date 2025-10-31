Kombinacija čokolade i naranče provjerena je i klasična, a u ovoj piti dolazi i bez rafiniranog šećera, glutena i namirnica životinjskog podrijetla. Priprema je brza (tek 15-ak minuta) i jednostavna, a pećnica vam – ne treba.

Ova elegantna, osvježavajuća i iznenađujuće lagana pita od čokolade i naranče oduševit će vas okusom i impresionirati svakoga komu je poslužite. Uživajte!

Pita od naranče i čokolade - sastojci: Za nadjev 75 g datulja

kora od 2 naranče

sok od 1 naranče

50 g kokosovog ulja

175 g meda

140 g kakao praha, plus za posipanje Za koru 100 g kokosovog ulja

140 g mljevenih badema

175 g sušenog kokosa

2 ½ žlice meda

1 žlica kakao praha Pita od naranče i čokolade - priprema: Stavite datulje u zdjelu, prelijte ih kipućom vodom i ostavite da se namaču 20 minuta. Za to vrijeme, u blenderu izmiksajte sastojke za koru. Smjesu prebacite u kalup za pitu promjera 23 centimetra i prstima je ravnomjerno rasporedite po dnu i utisnite u stranice. Prekrijte plastičnom folijom i stavite u hladnjak dok pripremate nadjev. Ocijedite datulje i stavite ih u blender zajedno s koricom od 2 i sokom 1 naranče, kokosovim uljem, medom i kakaom. Miksajte dok ne postane uglavnom glatko. Izlijte nadjev u ohlađenu koru za pitu i zagladite stražnjom stranom žlice. Ohladite najmanje 1 sat. Izvadite pitu iz hladnjaka 10 minuta prije posluživanja i po želji pospite preostalom koricom naranče i dodatnim kakaom.

