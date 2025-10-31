Kombinacija čokolade i naranče provjerena je i klasična, a u ovoj piti dolazi i bez rafiniranog šećera, glutena i namirnica životinjskog podrijetla. Priprema je brza (tek 15-ak minuta) i jednostavna, a pećnica vam – ne treba.
Ova elegantna, osvježavajuća i iznenađujuće lagana pita od čokolade i naranče oduševit će vas okusom i impresionirati svakoga komu je poslužite. Uživajte!
Pita od naranče i čokolade - sastojci:
Za nadjev
- 75 g datulja
- kora od 2 naranče
- sok od 1 naranče
- 50 g kokosovog ulja
- 175 g meda
- 140 g kakao praha, plus za posipanje
Za koru
- 100 g kokosovog ulja
- 140 g mljevenih badema
- 175 g sušenog kokosa
- 2 ½ žlice meda
- 1 žlica kakao praha
Pita od naranče i čokolade - priprema:
- Stavite datulje u zdjelu, prelijte ih kipućom vodom i ostavite da se namaču 20 minuta. Za to vrijeme, u blenderu izmiksajte sastojke za koru. Smjesu prebacite u kalup za pitu promjera 23 centimetra i prstima je ravnomjerno rasporedite po dnu i utisnite u stranice. Prekrijte plastičnom folijom i stavite u hladnjak dok pripremate nadjev.
- Ocijedite datulje i stavite ih u blender zajedno s koricom od 2 i sokom 1 naranče, kokosovim uljem, medom i kakaom. Miksajte dok ne postane uglavnom glatko.
- Izlijte nadjev u ohlađenu koru za pitu i zagladite stražnjom stranom žlice. Ohladite najmanje 1 sat.
- Izvadite pitu iz hladnjaka 10 minuta prije posluživanja i po želji pospite preostalom koricom naranče i dodatnim kakaom.
