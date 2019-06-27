Galerija 3 3 3 3 Sedamdesetak kilometara jugoistočno od švicarske prijestolnice Berna smjestila se jedna od najljepših dolina u Europi. Filmski prizori kojima ćete tamo svjedočiti rezultat su divovskih stijena i planinskih vrhova te klime idealne za zimski i ljetni boravak u dolini Lauterbrunnen.

Dolina 72 slapa

Dolina Lauterbrunnen ("mnogo izvora") ime je dobila prema mnogobrojnim izvorima/slapovima zbog kojih i danas mnogi turisti svoj kompas usmjeravaju upravo prema Švicarskoj. Čak 72 slapa inspirirala su i brojne slavne umjetnike koji su posjetili istoimeno selo, a cijela dolina Lauterbrunnen postala je dio UNESCO-ove Svjetske prirodne baštine 2001. godine.

Jedan od najviših slapova u Europi

U selu Lauterbrunnen, koje je obilježeno kućicama tipičnima za takvo podneblje te okruženo švicarskim Alpama i stijenama, nalazi se jedan od najviših slapova u Europi. Slap Stabbauch nalazi se na kraju glavne ceste, a pođete li označenim puteljkom, možete doći i s druge strane slapa, na galeriju s koje možete u slapu visokom 300 metara uživati izbliza. Puteljak i galerija otvoreni su od lipnja do listopada, a noću je slap osvijetljen.

Pohod na neku od tri ljepotice

Tri najpoznatije planine ovog područja su Eiger, Monch i Jungfrau i pratit će vas na vašem putovanju kroz dolinu, a iz sela Lauterbrunnen lako možete organizirati izlet na Jungfrau. Ako ste planinar ili alpinist s pravom opremom, možete pješice do vrha Jungfraujoch ili tzv. Vrha Europe. Za sve ostale, tu je vlak koji će vas odvesti iz Lauterbrunnena. Osim ovog vrha, gondolom možete sa stanice Stechelberg stići i do vrha planine Schilthorn.

Vlakom ili žičarom do prekrasnih pogleda

Odlična je vijest da do prekrasnih dijelova ovog alpskog područja možete doći vlakom iz Lauterbrunnena. Sunčano selo Wengen s istočne strane doline Lauterbrunnen dostupno je samo vlakom ili pješice, a odlična je usputna postaja idete li do vrha Jungfraujoch jer u Wengenu morate presjesti na drugi vlak. Do vrha Schilthorn stižete s druge strane doline, iz mjesta Mürren žičarom. Ova lokacija bit će privlačna ljubiteljima James Bonda jer je poznata po snimanju jednog od klasika 007, "U službi Njenog Veličanstva".

Do doline Lauterbrunnen lako možete stići autom ili vlakom, no neka područja ionako nisu dostupna autom pa preporučujemo javni prijevoz. Područje i sela u dolini dobro su povezani autobusima i vlakovima, a vrhovi žičarom.