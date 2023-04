Iako Velika Britanija ima mnogo nevjerojatnih atrakcija, neke od njih, unatoč popularnosti, baš i ne opravdavaju svoju popularnost. Novo istraživanje otkrilo je koje turističke atrakcije ne morate nužno obići…

Istraživanje tvrtke CasaGo otkrilo je atrakcije Velike Britanije s najviše recenzija na Tripadvisoru opisanih kao "turistička zamka". Među njima se nalaze i neke stvari za koje bi to teško ikad pomislili, no, neke recenzije su očito, neumoljive.

Ulica Royal Mile u glavnom škotskom gradu Edinburghu završila je na neslavnom prvom mjestu, te su je recenzenti najviše puta spomenuli u kontekstu „turističke zamke“. Čak i stanovnici grada ostavljaju negativne recenzije, pišući kako je ova povijesna ulica sad samo ulica prepuna turista. Ipak, ima i onih koji smatraju da, unatoč ogromnom broju turista i suvenirnica, ulicu ne treba nikako preskočiti, jer je suviše bogata poviješću.

Covent Garden (Foto: Getty Images)

S druge strane, glavni grad Engleske, London, zastupljen je s dvije atrakcije, a to su London Eye i Covent Garden. Za prvo navedenu trebate platiti nimalo jeftinu kartu, te zatim sačekati u redu za ulazak. Jest, teško je naći mjesto s takvim pogledom, ali pitanje je vrijedi li ovo iskustvo. Druga atrakcija poznata je po sjajnim buticima i uličnim izvođačima, no gužva ponekad zna biti nesnošljiva.

Među prvih 10 još su se našli i kultni Stonehenge, kao i Cavern Club u Liverpoolu, u kojem su nastupali legendarni Beatlesi. U svakom slučaju, zavirite i sami u TOP 10, pa procijenite gdje ići, a gdje ne, prilikom posjete Velikoj Britaniji.

1. Royal Mile, Edinburgh

2. London Eye, London

3. Covent Garden, London

4. Land’s End Landmark, Cornwall

5. Shambles, York

6. The Needles, Isle of Wight

7. Stonehenge, Salisbury

8. The Cavern Club, Liverpool

9. The Witchery by the Castle, Edinburgh

10. Sally Lunn’s Historic Eating House and Museum

