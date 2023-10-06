Galerija 4 4 4 4 Na otprilike sat vremena vožnje od Verone pronaći ćete Lago di Garda, najveće talijansko jezero koje posjetitelje privlači zbog predivne prirode. No zvijezda ove priče nije Garda nego planina Baldo s koje i puca predivan pogled na najveće talijansko jezero. Baldo je vjerojatno najpoznatiji po svetištu smještenom na dramatičnoj litici između neba i zemlje.

Svetište Madonna della Corona (Gospe od Krune) izgrađeno je u stijeni, na nadmorskoj visini od 775 metara još u 16. stoljeću. I dva stoljeća ranije, prije nego što je crkva sagrađena pustinjaci su odlazili u pećinu u stijeni kako bi pronašli mir. U početku je do crkve vodio opasni puteljak no iz sigurnosnih razloga kasnije su izgrađene stepenice. Crkva koja je preživjela ratove obnavljana je u nekoliko navrata kako bi se zaustavilo propadanje tijekom vremena.

Do svetišta se dolazi iz ljupkog mjesta Spiazzi, gdje možete parkirati automobil pa odabrati hoćete li se penjati puteljkom ili strmim stepenicama. Odlučite li se za stepenice nabrojat ćete ih 1540 do vrha. Također, doći možete i iz mjesta Brentino Belluno pa i kombinirati vlak iz Verone te bicikl, ako ste skloni avanturi. Spiazzi je lijepo mjesto za izlet, gdje možete i prenoćiti u jednom od hotela ili u privatnom smještaju te vratiti energiju u lokalnim restoranima.

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