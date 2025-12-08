Ako postoji zemlja koja blagdansko vrijeme pretvara u pravu čaroliju, onda je to Austrija. Već s prvim hladnijim danima sve počinje svjetlucati: lampice izgledaju kao da se slijevaju niz fasade povijesnih zgrada, trgovi se pretvaraju u čarobne božićne punktove, a miris kuhanog vina, cimeta i toplih peciva širi se iz svakog kutka. Advent u Austriji nije samo manifestacija već tradicija duboko ukorijenjena u kulturu i svakodnevni život. Zato ne čudi što su upravo Beč, Graz i Salzburg tri destinacije koje mnogi biraju za jednodnevne izlete, vikend-putovanja ili kratke izlete prije Božića.

Svaki od tih gradova nudi drugačiju atmosferu: Beč je raskošan i grandiozan, Graz je topao, umjetnički i intiman, a Salzburg odiše romantičnom, klasičnom božićnom nostalgijom. Zajedno čine savršen adventski trio za sve koji žele vidjeti, osjetiti i doživjeti blagdane na najljepši mogući način.

Beč: Advent koji oduzima dah

Beč je adventska prijestolnica Europe, i to ne bez razloga. Gotovo na svakom većem gradskom trgu nalazi se božićni sajam, a svaki od njih ima svoj karakter. Najpoznatiji, naravno, ostaje Christkindlmarkt na Rathausplatzu: golem, svjetlucav i impresivan. Ondje ćete pronaći štandove s tradicionalnim bečkim delicijama, rukotvorinama, ukrasima, toplim napicima i neizostavnim Weihnachtspunschom, koji grije i kad su temperature ispod nule.

Beč (Foto: Getty Images)

Park koji okružuje vijećnicu u adventsko vrijeme pretvara se u pravi svijet svjetlosnih instalacija. Drveće je prekriveno lampicama, a na svakom koraku su fotogenični kutci zbog kojih je bečki Advent omiljen i parovima i obiteljima.

Advent u Schönbrunnu (Foto: Getty Images)

No, Beč nudi mnogo više od svog najvećeg sajma. Oni koji žele autentičniji doživljaj, s naglaskom na umjetnost i lokalnu proizvodnju, obožavat će Advent na Karlsplatzu. Štandovi su puni proizvoda, s naglaskom na održivost i dizajn, a cijela lokacija odiše kreativnom, gotovo craft energijom. Tu je i Advent u dvorcu Schönbrunn: elegantan, tradicionalan i savršeno uređen, kao da ste zakoračili u scenu iz starog božićnog filma.

Austrijski Adventi koje morate doživjeti: Beč, Graz i Salzburg u blagdanskom ruhu - 8 (Foto: Getty Images)

U Beču Advent nije samo šetnja, već doživljaj. Od vožnje čarobnim božićnim kotačem u Prateru do slušanja zborova koji pjevaju božićne pjesme ispred katedrale, svaki trenutak odiše atmosferom koju se ne može usporediti ni s jednim drugim europskim gradom.

Graz: Advent za dušu

Za razliku od monumentalnog Beča, Graz osvaja šarmom. Taj grad, prepoznat kao europska prijestolnica kulture, Advent doživljava kao svojevrsno umjetničko djelo. Po cijelom starom gradu raspoređeni su manji sajmići, svaki sa svojim specifičnim karakterom, a šetnja među njima nalikuje na polaganu, opuštenu blagdansku rutu.

Najpoznatija i najposebnija atrakcija svakako su Eiskrippe, ledene jaslice u dvorištu Landhaushofa. Izrađena od 35 tona kristalno čistog leda, ta instalacija svake godine privlači tisuće posjetitelja. U tišini dvorišta, pod blagim svjetlosnim efektima, te ledene jaslice izgledaju gotovo nadrealno, kao suvremena interpretacija blagdanske tradicije.

Graz (Foto: Getty Images)

Graz je idealan za sve koji žele izbjeći gužve i strku većih gradova, a ipak doživjeti punu adventsku atmosferu. Šetnja kroz Herrengasse, kušanje štajerskih kobasica, uživanje u kuhanom vinu s bučinim uljem i kupovanje ručno rađenih ukrasa od lokalnih umjetnika čine Advent u Grazu jednostavnim, domaćim i nevjerojatno ugodnim.

Graz (Foto: Getty Images)

Zbog svoje kompaktnosti i topline mnogima je upravo Graz najdraža adventska destinacija. Pruža osjećaj kao da ste se nakratko preselili u mali božićni gradić iz bajke.

Salzburg: Grad u kojem Božić sjaji još jače

Salzburg je posebna priča. Rodni grad Mozarta, smješten podno veličanstvene utvrde Hohensalzburg, izgleda kao filmski set koji je stvoren za božićnu priču. Snijeg koji često pada u prosincu samo dodatno naglašava romantiku i nostalgiju.

Salzburg (Foto: Getty Images)

Središnji adventski sajam, Christkindlmarkt, nalazi se tik uz katedralu i Residenzplatz te je jedan od najstarijih u Europi. Svaki štand, svaka lampica i svaki ukras odišu povijesnim karakterom. Ono što Salzburg razlikuje od ostalih gradova jest i bogat glazbeni program: zborovi koji pjevaju tradicionalne pjesme, puhački orkestri na balkonima, klasična glazba koja se čuje iz crkava i dvorana... U Salzburgu doslovno osjećate da je glazba dio grada, dio tradicije i dio blagdana.

Popularni lebkuchen (Foto: Getty Images)

Osim centralnog sajma, prekrasni su i Adventi u dvorištu dvorca Hellbrunn, gdje cijela lokacija izgleda poput božićnog sela iz snova. Tisuće lampica i šetalište osvijetljeno kao tunel svjetlosti čine Hellbrunn jednim od najfotogeničnijih mjesta u cijeloj Austriji.

Hellbrunn (Foto: Getty Images)

Salzburg je grad koji uspijeva spojiti tradiciju, glazbu, romantiku i povijest u jednu savršenu adventsku razglednicu.

Putovanja, uživanje i dodatne pogodnosti ako putujete uz Diners Club karticu

A kad smo već kod putovanja u Austriju, postoji jedan detalj koji vrijedi istaknuti, pogotovo ako ove zime planirate više puta skoknuti na Advente, obaviti božićni šoping ili uživati u vikend-izletima.

Ako imate Diners Club karticu, ovo je idealna prilika da usput, sasvim spontano, skupite duplo više nagradnih eura. Do 31. prosinca 2025. svaki put kad platite Diners Club karticom u Sloveniji ili Austriji, bilo u fizičkim trgovinama ili online, automatski dobivate dvostruko više nagradnih eura i/ili nagradnih milja.

Kako to točno funkcionira, detaljno možete provjeriti na službenim stranicama, ali najvažnije je zapamtiti nešto vrlo jednostavno: nagradne eure možete iskoristiti za umanjenje svojih mjesečnih računa ili godišnje članarine, i to u samo nekoliko klikova preko aplikacije George ili u poslovnici Erste banke.

S druge strane, ako volite putovati, nagradne milje postaju još zanimljivije. Njih možete zamijeniti za avionske karte, smještaj u hotelima ili najam automobila, i to uz popularni program Miles & More.

Drugim riječima, ne morate raditi ništa posebno. Putujte, trošite ono što biste ionako potrošili, platite račun za Diners Club karticu na vrijeme i istovremeno uživajte u dodatnim pogodnostima. Sve ostalo Diners odrađuje za vas.

Christkindlmarkt u Grazu (Foto: Getty Images)

A zašto su upravo austrijski Adventi idealni za ove blagdane? Zato što nude sve ono što od blagdanskog putovanja očekujemo, a uz Diners tamo dobivate duplo više.

Jer Beč daje spektakl, Graz toplinu, Salzburg emociju. Tri grada, tri potpuno drugačija doživljaja, na udaljenosti koja je savršena za kratka putovanja, izlete ili spontanosti koje se pamte.

A ako uz sve to putujete pametno, koristeći pogodnosti koje već imate, kao što je skupljanje dvostrukih nagradnih eura i/ili milja s Diners Club karticom, blagdanska sezona postaje istovremeno i magična i korisna.

Jer advent je najljepši kad ga stvarno doživite. A Austrija je iz godine u godinu pravi dokaz da blagdani mogu izgledati baš poput bajke.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom DINERS po najvišim profesionalnim standardima.





