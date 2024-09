Ako želite spojiti opjevanu "slobodu ceste" sa sigurnim komforom i pouzdanim smještajem, rješenje za to postoji i ime mu je kamper! Putovanje kamperom je sve popularnije u Hrvatskoj, dok je u Europi "stara stvar". Kad kažem stara, ne mislim i starinska! Putovanje kamperom je već od Slovenije visoko razvijena i poželjna praksa, s odličnom logistikom i vrhunski uređenim mjestima za odmor, tank i parking tih "nježnih divova" koji spremno nose kuću na kotačima i daju vam slobodu kao da ste doma – jer i jeste doma, samo što se krećete kamo god poželite!

Ustanete s kauča i evo vas u Reykjaviku. Gledate u vodopad s vlastitoga praga. Ako vam nedostaju šuma ili plaža, odvezete se tamo zajedno s kućom! Praktičnost i neovisnost kuće na kotačima koja ide s vama kamo god se zaputite me odvažila na prvi road trip Islandom u društvu obitelji. Željeli smo vidjeti što je više moguće te provesti put posvećeni zabavi i druženju, a ne stalnoj jurnjavi sa smještaja na smještaj, što bismo i radili da nismo bili s kamperom. Ovako smo se poštedjeli silnih logistika, a time i stresa zbog potrage za smještajima, restoranima, lokalnim voznim redovima i sličnim obaveznim stavkama road tripa. Uz sve te poštede, stigla je i ušteda! Vlastita kuhinja u kamperu čuva vaš novčanik od restorana, barova, pa čak i trgovina jer sve namirnice možete ponijeti od doma, što je osobito poželjno kad krenete na Island, koji je poznat po visokim cijenama ne samo u ugostiteljskim objektima, već i u supermarketima. Uz kuhinju na leđima nikad nisi gladan, mada ne propustite prefine i krepke domaće riblje juhe koje vas očekuju na uličnim štandovima.

Koliko vremena treba za obići Island?

Obišli smo Island u ravno osam dana! Osam dana slobode, komfora i zabave, s nebrojenim stajanjima na svim željenim lokacijama, od energične metropole i prirodnih atrakcija, pa sve to sjajnih sadržaja za odrasle i djecu, kao što su muzeji, Lava show, promatranje kitova i jahanje. Sve to bez žurbe, odmorni i "nabrijani", s krevetom i tušem na dohvatu noge! Nema šanse da bismo sve to stigli obići i pritom se ležerno i opušteno zabaviti da nismo išli kamperom, odnosno "s kućom". Put je jednostavno fizički predug, a na njemu previše toga što smo htjeli vidjeti i probati uživo. Odat ću vam kako je izgledalo u praksi!

Island kamperom - 24 (Foto: Ana Grzunov)

Ring Road – život na cesti koja „grli“ Island

U želji da doslovno okružimo Island, odlučili smo se za klasični i pomalo vintage road trip po kultnoj Ring Road. Riječ je o glavnoj islandskoj cesti koja kružno vodi oko cijelog otoka i prostire se na čak 1322 kilometra tog ogromnog "zagrljaja". Kilometraža koja bi mi se činila zastrašujuća automobilom, uz kamper je postala lagodna, opuštajuća ruta koja se prolazi bez jedne kapi "znoja". Tim više što je sjajno povezana! Naime, uz kratka skretanja, Ring Road pouzdano vodi do svih islandskih top lokacija, kao što su slavna Rainbow road, te jedinstvene prirodne atrakcije poput fjordova, vodopada i plaža s crnim pijeskom.

Atrakcije na svakom uglu Islanda

Uz dugačku Ring Road, postoji i kraća road trip ruta zvana Golden Circle. Riječ je o popularnoj i prilično lagodnoj ruti koja se kreće južnim dijelom otoka u blizinama Reykjavika i vodi do najpopularnijih turističkih atrakcija kao što su Nacionalni park Thingvellir, slavni vodopad Gullfoss, poznate lagune i hot springs te, naravno, islandska metropola Reykjavik. Iako nismo fanovi turističkih ruta, u plan smo ubacili i Golden Circle jer smo željeli proći doslovno sve – a kamper je tu da to i omogući!

Naša kuća s kotačima je s nama "razgledala" Reykjavik, grad živahnih i veselih vibracija koje se osjete na svakome koraku. Šarene i vesele zgrade, iscrtane školice za dječju igru na ulicama, fantastična i energična Rainbow Road koja je uživo još ljepša nego na fotkama, domaće pržionice prefine kave i guste riblje juhe na uličnim štandovima su više nego dobri razlozi da se stopite s atmosferom i "nabrijete" za dalje, jer "dalje" slijedi priroda koju ćete sanjati!

Island kamperom - 4 (Foto: Ana Grzunov)

Kamper nas je doveo u Nacionalni park Thingvellir, dom starih Vikinga i tektonskih ploča, iz kojeg smo za 45 minuta ugodne vožnje stigli pred slavni gejzir Stokkur, jedan od najvećih prirodnih fenomena na Islandu. Njegov "susjed" je slap popularni vodopad Gullfoss, jedan je od najvećih vodopada na Islandu i jedna od najpopularnijih turističkih atrakcija, a do njega najbrže vodi Golden circle. Prespavali smo u preslatkom camping sightu Flúðir, a sutradan odmorno upalili kamper za novu dnevnu dozu prirode i vode.

Sloboda kretanja i sketanja s rute

Posjetili smo Hrunalaug Hot Spring, prirodni vrući izvor pretvoren u old school kupku iz 19. stoljeća. Nalazi se na privatnom posjedu do kojeg vodi živopisna makadamska cesta uz koju pasu konji i ovce i koju je posebno zabavno prolaziti kamperom jer se osjećate kao da ste upali u neki sjajan film koji ne želite prestati gledati. To nismo doživjeli samo na Islandu, već doslovno svugdje gdje smo išli kamperom. Naime, kamper vam daje tu moć slobode da u svako doba skrenete s ceste i istražite svaki zabačeni puteljak koji često vodi do savršenog piknika, bez da pritom dramite da "nećete stići" – nema šanse da vas išta koči jer vaša kuća stalno ide s vama!

"Umoran sam", "gladan sam", "moram na tuširanje", "trebam se presvući" i sve slične situacije koje kvare planove su miljama za vama kad putujete kamperom. Kauč, klopa, tuš i ormar su uvijek tamo gdje ste i vi, što je posve druga dimenzija putovanja koja spaja akciju, slobodu i spontanost s opuštenim smirajem čistoga komfora. A što ako vam se neka lokacija ne svidi? Ta sloboda vrijedi i u drugom smjeru! Sjednete u kuću i jednostavno odete, bez papira, nadoplate i osjećaja nelagode. To nam se nije dogodilo na Islandu, no osjećaj slobode da dignete sidro i na licu mjesta promijenite plan je ono što je normalno kad putujete s kamperom. Ne morate ništa, a možete baš sve – mi smo odlučili nastaviti niz Ring Road!

Kuća uz ledenjak, ocean i šumu

Kamper omogućuje da u istom danu živite uz ledenjak, ocean i šumu. Island omogućuje da je sve to blizu! Nakon istraživanja Hrunalaug Hot Springa našu kuću odveli na slapove Seljalandsfoss, Grófarlækjarfoss i Skógafoss koji se nalazi u blizini grada Skógar. Kuća nas je mirno čekala na parkinzima dok smo istraživali šetnice i livade, opet sve bez stresa i gledanja na sat hoćemo li stići i trebamo li krenuti! Cesta nas je odvela na slavnu Black Sand Beach i u šarmantni grad Vik sat vremena dalje. Nismo propustili genijalni School Beans, old school školski bus pretvoren u kafić te jedinstveni Icelandic Lava Show koji se odvija u preslatkom muzeju. Prespavate li u Viku kao što smo mi, sutradan okrenite kamper prema slavnoj Diamond Beach i njezinoj susjedi Glacier Lagoon.

Tamo nas je dočekala šetnja ledenjakom u dobrom društvu njegovih stanovnika tuljana. Nedaleko toga je vikinško selo koje je istodobno camping spot za kampere, iznimno kvalitetan i bogato opremljen praktičnim, zabavnim i opuštajućim sadržajima. Cesta dalje vodi na moćnu plažu Stokness i art gradić Seyðisfjörður, poznat po svojoj umjetničkoj zajednici i simpatičnoj Plavoj crkvi u središtu. U blizini su i šuma Hálsaskógur stvorena za piknike te nepropustivi Borgarfjörður, islandski hot spot za promatranje ptica u kojima se ističu popularni puffini. Uz Borgarfjörður je obližnji i istoimeni camping sight u kojem možete prespavati te obići izuzetno živahnu i raznobojnu luku. San o promatranju kitova nas je odvezao u Húsavík, iz kojeg smo produžili u lučki gradić Akureyri, a odmah nakon njega dalje u unutrašnjost - na idilično imanje Hradastadir Farm gdje smo uživali u jahanju konja. Šećer na kraju je bila Plava laguna, legendarno kupalište i ono što vam treba pred povratak u Hrvatsku nakon dugog road tripa!

