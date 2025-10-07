Galerija 0 0 0 0

Albinen je još 2017. godine postao viralni hit – na društvenim mrežama proširila se priča o pitoresknom švicarskom mjestašcu koje strancima nudi 25 tisuća eura za preseljenje. Lokalne vlasti odlučile su se na taj korak kako bi potaknule gospodarski i natalitetni rast u općini.



Ono što nitko nije predvidio jest nevjerojatni interes za njihovu ponudu. Općina je primila oko deset tisuća zamolbi za preseljenje, a neki entuzijasti doputovali su direktno u to mjestašce u okrugu Leuk na jugu Švicarske spremni se preseliti istog trena – i preuzeti svoju novčanu nagradu.

Nažalost, nisu pročitali uvjete za dobivanje novca, o čemu smo već ranije pisali – ovdje.



Na tu pogodnost, naime, imali su pravo samo švicarski građani mlađi od 45 godina te osobe iz drugih dijelova svijeta s dozvolom C za trajni život u Švicarskoj koji su spremni kupiti dom u Albinenu minimalne tržišne vrijednosti od 200 tisuća švicarskih franaka i ondje živjeti barem deset godina.

Albinen, Švicarska (Foto: Profimedia)

Povrh svega, kandidati koji zadovolje uvjete morali su se priviknuti na život u malom mjestu bez banke, pošte, škole ili bolnice u kojem živi tek nešto više od 250 stanovnika.



Je li Albinen uistinu platio ikome 25 tisuća eura za preseljenje ili je sve bio samo dobar marketinški trik i internetska varka? Pitanje je to koje je nagnalo na akciju ekipu s kanala Yes Theory na YouTubeu. Ovoga ljeta otputovali su u Albinen kako bi provjerili što je zapravo istina.

Iako su došli u vrijeme godišnjih odmora, kada nije radio jedini hotel i kafić u mjestu, uspjeli su od lokalnog stanovništva saznati mnoge pikanterije. Ne samo da se nekoliko novih obitelji uistinu doselilo u Albinen već su otkrili i kako je općina ovoga ljeta obnovila program i ponovo nudi naknadu za preseljenje.



Što je još ekipa Yes Theoryja snimila u Albinenu, provjerite u videu u nastavku teksta.

