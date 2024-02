U ulici Ostijense u Rimu, u blizini Porte San Paola i protestanskog groblja smjestila se rimska ili Cestijeva piramida. Izgrađena je u egipatskom stilu u periodu između 18. i 12. godine prije Krista kao grobnica Gaja Cestija Epulona, bogatog pripadnika reda Septemviri Epulonum.



Napravljena je od betona i opeke te je prekrivena bijelim mramornim pločama. Visoka je oko 36 metara te ju karakterizira oštar vrh koje su sličnije nubijskim piramidama nego onima u dolini Gize. Unutrašnjost skriva tek jednu komoru dimenzija 5,95 metara dužine, 4,1 metara širine te visoka oko 4,80 metara.

Cestijeva piramida u Rimu - 2 (Foto: Shutterstock)

Vrijedni predmeti

Ulaz u grobnicu do 17. stoljeća bio je zazidan, a kod otvaranja pronađeno je nešto fresaka koje do danas nisu sačuvane. Povjesničari smatraju da je grobnica sadržavala i mnoge druge vrijedne predmete, no da su oni bili opljačkani još u antičko doba.

Najbrže izgrađena piramida na svijetu?

Povjesničari tvrde da je u Rimu postojalo još nekoliko piramida, no one su razrušene kroz povijest. Cestijeva piramida održala se do današnjih dana jer je bila dio obrambenih Aurelijanovih zidina.



Neki vjeruju i da je ovo najbrže izgrađena piramida u svijetu. Na zidovima piramide danas se mogu pročitati dijelovi Cestijeve oporuke, u kojoj on inzistira na gradnji grobnice u roku od 330 dana. U suprotnom, nasljednici neće dobiti ništa od njegovih ovozemaljskih dobara. Kako ona danas izgleda, pogledajte u našoj fotogaleriji.

