Ako želite spojiti more, wellness i izvrsnu gastronomiju u samo jednom vikendu, Novigrad je destinacija koja vas neće razočarati. Ovaj istarski gradić, poznat po svojoj ribarskoj tradiciji i mediteranskom šarmu, na samo je dva sata vožnje od Zagreba i idealan je za kratki bijeg od svakodnevnice. Šetnja uskim kamenim ulicama starog grada, zalazak sunca na gradskoj rivi ili čaša istarskog vina u jednom od brojnih restorana, samo su uvod u odmor koji postaje još ljepši kada boravite u elegantnom hotelu tik uz more.

Aminess Vival Maestral Hotel: spoj sporta, hedonizma i vrhunskog wellnessa

Smješten nekoliko koraka od šljunčane plaže i s pogledom na beskrajno plavetnilo Jadrana, Aminess Vival Maestral Hotel 4* u Novigradu pravo je utočište za goste koji traže aktivan, ali i opuštajući odmor. U sklopu ponude uključena su 2 noćenja na bazi polupansiona za dvije osobe po cijeni od 230 eura.

Gosti borave u udobnim superior dvokrevetnim sobama s balkonom, a u cijenu je uključeno korištenje unutarnjeg bazena s grijanom morskom vodom, whirlpoola i vanjskog bazena, kao i ulaz u moderno opremljen fitness centar. Poseban užitak donosi ulazak u hotelsku SPA zonu s finskom i biosaunom, parnom kupelji, ledenom fontanom i prostorom za relaksaciju, sve što vam treba za potpuni reset.

Okusi Istre i sadržaji za cijelu obitelj

Hotelski restoran Oliveto pretvorit će svaki obrok u mali gourmet doživljaj. Pred vama će se posluživati bogati bife s naglaskom na svježe istarske namirnice i internacionalne specijalitete, dok će ugodan ambijent i ljubazno osoblje dodatno začiniti svaki zalogaj.

Ono što Aminess Vival Maestral čini još privlačnijim jest činjenica da ovdje ni najmlađima nikada nije dosadno. Novoopremljena igraonica za djecu od 4 do 10 godina, Game Room za tinejdžere s PlayStationom, biljarom i stolnim tenisom, kao i Miramí Fun Factory s kreativnim radionicama i aktivnostima na otvorenom, omogućuju roditeljima trenutke mira dok djeca uživaju u svom malom svijetu zabave.

Jesenski bijeg u Novigrad

Uživati u Novigradu znači spojiti mir obalnog gradića s bogatim sadržajima modernog resorta. Dok šetate starim zidinama, promatrate barke u luci ili istražujete vinske ceste u zaleđu, Aminess Vival Maestral Hotel bit će vaša baza za povratak udobnosti i luksuzu. A kada se poželite potpuno opustiti, čekaju vas saune, bazeni i masaže.

Ova ponuda vrijedi za boravke tijekom jesenskih termina, pa je savršena prilika da produžite osjećaj ljeta i usred mirnijeg perioda uživate u svim blagodatima Istre.

