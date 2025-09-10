Postoji nešto posebno u rujnu na Jadranu. Ljetna vreva polako se povlači, more ostaje toplo i kristalno bistro, a otoci dišu mirnijim ritmom, spremni da vas ugoste u svojoj najautentičnijoj verziji. Upravo tada otok Rab otkriva svu svoju ljepotu, a boravak u Imperial Heritage Hotelu Valamar Collection uz ponudu dostupnu na Crnom jaju, pretvara taj doživljaj u iskustvo koje spaja povijest, eleganciju i vrhunsku udobnost.

Hotel u kojem ćete odsjesti nije običan. Njegova priča počinje davne 1927. godine, kada je izgrađen kao jedan od prvih hotela na otoku. Tijekom desetljeća postao je omiljeno odredište brojnih putnika, a 1936. godine posjetio ga je i kralj Edward VIII., čime je Rab dobio mjesto u povijesnim knjigama svjetskog turizma. Danas je hotel obnovljen i prilagođen suvremenim gostima, ali je sačuvao onu bezvremensku eleganciju koja mu daje poseban karakter. Smješten u zelenom gradskom parku, blizu plaže i starog grada, djeluje poput oaze u kojoj se priroda i kultura savršeno nadopunjuju.

Već prvi jutarnji sati u hotelu odišu posebnim ugođajem. Na terasi restorana Nobilis širi se miris svježe pečenog peciva, a bogati buffet doručak poziva da dan započne polako i s guštom. Tijekom dana gosti mogu uživati u unutarnjem ili vanjskom bazenu, odmarati se u hladovini parka ili se prepustiti vježbanju u fitness zoni, dok večeri donose sasvim novi gastronomski doživljaj. Fine dining restoran i vinski bar Veritas nudi autentične otočke specijalitete u suvremenoj interpretaciji, uz birane čaše istarskih i kvarnerskih vina, dok Gin Bar mami maštovitim koktelima i atmosferom idealnom za razgovor i smijeh u dvoje.

Otok Rab, poznat kao otok sa srcem, prava je destinacija za sve koji vole prirodu i more. Njegova obala skriva čak trideset pješčanih plaža, od prostranih i popularnih do malih uvala koje nude intimniji doživljaj. Val Padova Sandy Beach posebno je privlačna svojom mekoćom pijeska i zelenim nijansama mora, dok romantične stjenovite uvale pozivaju na bijeg od svega. More u rujnu zadržava toplinu ljeta, a upravo u tom razdoblju kupanje ima posebnu draž jer je prostor opušteniji, a priroda nudi mir i tišinu kakvu je teško pronaći u srpnju i kolovozu.

Stari grad Rab zaslužuje posebnu pažnju. Njegove uske kamene ulice, srednjovjekovni zvonici i slikoviti trgovi podsjećaju na neka druga vremena, dok kafići i restorani u prizemljima starih kuća unose živost i stvaraju onaj šarm mediteranskog grada koji se polako otkriva kroz šetnju. U rujanskim večerima, dok sunce lagano tone u more, atmosfera starog grada postaje posebno romantična, a svaki prolazak uličicama donosi novu priču, bilo da je riječ o mirisu svježe pripremljene ribe, zvucima glazbe koji dopiru iz nekog bara ili jednostavnom trenutku tišine na jednom od kamenih trgova.

Poželite li i vi na Rab, zaputite se do portala Crno jaje koje donosi ponudu za boravak u Imperial Heritage Hotelu Valamar Collectionu. Hotel gostima pruža osjećaj da su na mjestu gdje povijest susreće suvremeni luksuz, a sve to upotpunjuje mirno more i opušten ritam otoka. Upravo zato je rujan na Rabu iskustvo koje se pamti, bez gužvi, ali s dovoljno života da se osjeti pravi duh Mediterana.