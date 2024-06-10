Sezonsko, fino i – malo drukčije. Dobra stara pita u ovom je receptu zadržala svoj oblik, ali sastojci i nadjev nisu toliko česti za ovaj klasik balkanske kuhinje. Zapravo, nitko tko razvlači kore za pitu ne bi ovo jelo nazvao pitom, nego složencem, ali nama je sasvim svejedno kako se stvari zovu – dokle god su ovako ukusne.

Brza pita od tikvica i sira bez kora odličan je odgovor na sparne dane i večeri i gužvu tijekom radnog tjedna. Možete je poslužiti kao predjelo, prilog ili glavno jelo, ali i uklopiti u svoje ljetne ciljeve.

"Za pravu fit verziju birajte posni sir i integralne verzije brašna", preporuka je portala www.krenizdravo.hr, na kojemu smo pronašli ovaj recept koji nas je oduševio jednostavnošću pripreme i sočnim okusom ljeta. Ako ste više za klasiku, ovdje ćete pronaći i recept za brzu pitu s tikvicama, sirom i - pravim korama za pitu.

Sastojci za brzu pitu od tikvica i sira:

2 manje tikvice, naribane

300 g sira ricotte

100 g posnog sira

1 šalica brašna

2 jaja

2 režnja češnjaka, nasjeckana

1 crveni luk, nasjeckan

2 žlice maslinova ulja

1 čajna žličica praška za pecivo

crni papar

sol

2 žlice peršina, svježe nasjeckanog

Priprema brze pite od tikvica i sira: