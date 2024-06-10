Sezonsko, fino i – malo drukčije. Dobra stara pita u ovom je receptu zadržala svoj oblik, ali sastojci i nadjev nisu toliko česti za ovaj klasik balkanske kuhinje. Zapravo, nitko tko razvlači kore za pitu ne bi ovo jelo nazvao pitom, nego složencem, ali nama je sasvim svejedno kako se stvari zovu – dokle god su ovako ukusne.
Brza pita od tikvica i sira bez kora odličan je odgovor na sparne dane i večeri i gužvu tijekom radnog tjedna. Možete je poslužiti kao predjelo, prilog ili glavno jelo, ali i uklopiti u svoje ljetne ciljeve.
"Za pravu fit verziju birajte posni sir i integralne verzije brašna", preporuka je portala www.krenizdravo.hr, na kojemu smo pronašli ovaj recept koji nas je oduševio jednostavnošću pripreme i sočnim okusom ljeta. Ako ste više za klasiku, ovdje ćete pronaći i recept za brzu pitu s tikvicama, sirom i - pravim korama za pitu.
Sastojci za brzu pitu od tikvica i sira:
- 2 manje tikvice, naribane
- 300 g sira ricotte
- 100 g posnog sira
- 1 šalica brašna
- 2 jaja
- 2 režnja češnjaka, nasjeckana
- 1 crveni luk, nasjeckan
- 2 žlice maslinova ulja
- 1 čajna žličica praška za pecivo
- crni papar
- sol
- 2 žlice peršina, svježe nasjeckanog
Priprema brze pite od tikvica i sira:
- Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva.
- Nakon što ste naribali tikvice, pustite ih da odstoje oko 15 minuta kako bi se otpustio višak vode.
- Na zagrijanom maslinovom ulju dinstajte luk i češnjak nekoliko minuta.
- U zdjeli pomiješajte sve sastojke.
- Posudu za pečenje premažite uljem ili obložite papirom za pečenje te u nju ravnomjerno rasporedite smjesu.
- Pecite oko 30 – 40 minuta, a čačkalicom provjerite je li pečeno.