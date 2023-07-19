Blitva na lešo bez sumnje je najpopularniji ljetni prilog koji se servira uz ribu i plodove mora – i na hrvatskoj obali i na kontinentu. Zeleni listovi blitve blanširaju se u vrućoj vodi, sljubljuju s kuhanim krumpirom te začinjavaju solju, uz nešto maslinova ulja i češnjaka.

Iako je recept za ovaj popularni prilog vrlo jednostavan i ne obuhvaća mnogo sastojaka, u hrvatskim se kućanstvima priprema na različite načine. Neki vole nešto jušniju verziju blitve s krumpirom, dok drugi cijede blanširano zelenje do posljednje kapi kako bi dobili što kompaktnije jelo.



Jedni režu svježi češnjak i sljubljuju ga s kuhanim povrćem bez termičke obrade, a drugi ga zagrijavaju u maslinovu ulju i prelijevaju preko svih sastojaka.



Bez obzira na to kako spremali ovo jelo, postoji nekoliko pravila kojih bi se svi trebali pridržavati. Želite li uživati u finoj blitvi na lešo s krumpirom, izbjegavajte ove česte greške.

Koristimo premalo blitve

Pripremate li blitvu s krumpirom ili krumpir s blitvom? Pripazite na omjer ovih dvaju sastojaka prije nego što upalite štednjak. Iako kilogram svježe blitve ima velik volumen, kada se termički obradi, dobit ćete tek šaku do dvije kuhanog zelenila. Uz kilogram svježe blitve dovoljno je skuhati tek tri do četiri manja krumpira.

Zaboravimo na tvrdu stabljiku

Blitvu treba dobro oprati pod mlazom vode kako biste odstranili zemlju koja se može skrivati između njezinih listova. Zadebljale stabljike bilo bi dobro podrezati ili narezati na tanje trake. Želite li biti sigurni da će stabljike biti odgovarajuće kuhane, stavite ih u vruću vodu minutu ili dvije prije zelenih listova.

Prekuhamo blitvu

Svježe listove blitve dovoljno je kratko blanširati u vrućoj vodi – oko dvije do tri minute. Nemojte ih stavljati u isto vrijeme s krumpirom i očekivati da će obje komponente biti savršeno termički obrađene. Krumpiru treba više vremena za kuhanje, pa ga stavite prvog u lonac s vrućom vodom. Pred kraj kuhanja ubacite i zelene listiće blitve.

Dodatni savjet:

Ne štedite na maslinovu ulju i soli kada začinjavate blitvu na lešo. Ako ne smijete jesti češnjak, ali i dalje uživate u njegovu okusu, možete upotrijebiti maslinovo ulje koje ste aromatizirali tim začinom.

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