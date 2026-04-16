Prvi svibnja ove godine pada u petak, što je praktički poziv na mali bijeg iz grada. To je onaj trenutak kad se već ozbiljno razmišlja o moru, ali bez ljetne gužve, rezervacija tri tjedna unaprijed i borbe za mjesto na plaži. Ako vam se ne da previše planirati, Crno jaje ima nekoliko gotovih opcija za produženi vikend, od Brača do Lošinja i omiške rivijere.

Bol na Braču: Zlatni rat i hotelski komfor u Elaphusi od 250 eura

Bol je jedno od onih mjesta koje dobro funkcionira i kad niste došli usred sezone. Dapače, mnogima je upravo proljeće najbolji trenutak za Brač. Možete bez žurbe prošetati do samostana, sjesti na kavu uz rivu ili jednostavno provesti dan vani bez osjećaja da ste upali u turistički špic. Ponuda za Bluesun Hotel Elaphusa 4* počinje od 250 eura, a uključuje 2 ili 3 noćenja s polupansionom za dvoje ili za obitelj, ovisno o odabranoj sobi. Velika prednost ovog hotela je lokacija, jer ste vrlo blizu Zlatnog rata, ali i dovoljno blizu centru Bola da vam auto praktički ne treba. Tu su i vanjski bazen te besplatan ulaz u spa zonu, što je zgodan dodatak za vikend koji treba biti kombinacija odmora i laganog punjenja baterija. Istražite detalje ponude ovdje.

Mali Lošinj: obiteljski vikend u hotelu Aurora od 289 eura

Lošinj za Praznik rada ima jednu veliku prednost: to je otok koji se ne prodaje samo na plažu, nego i na zrak, šetnice, borovu šumu i osjećaj da ste negdje gdje se stvarno lakše diše. Sunčana uvala, gdje se nalazi Hotel Aurora 4*, jedna je od najugodnijih lošinjskih lokacija za ovakav kratki proljetni odmor. Ponuda za Hotel Aurora počinje od 289 eura, a uključuje 2 polupansiona za 2 odrasle osobe i, ovisno o odabranoj opciji, jedno ili dvoje djece. U cijenu ulaze i piće dobrodošlice, korištenje unutarnjeg bazena s grijanom morskom vodom, vanjskog bazena, saune, zone za opuštanje i fitnessa. To znači da je ovo jedan od onih hotela u kojima bez problema možete provesti i pola vikenda bez potrebe da ikamo idete. Istražite detalje ponude ovdje.

Kod Omiša: Sagitta i all inclusive vikend od 309 eura

Ako vam je ideja Praznika rada što manje razmišljanja, onda je Holiday Resort Sagitta možda najjednostavnija opcija od ove tri. Ponuda počinje od 309 eura i uključuje 3 noćenja all inclusive za dvoje i djecu, ovisno o odabranoj vrsti smještaja. U praksi to znači da ste tri dana riješili smještaj, obroke, piće i osnovnu logistiku, što je za obitelji često pola odmora. Sagitta se nalazi uz more, u Lokvi Rogoznici, nedaleko od Omiša, i posebno je zanimljiva onima koji žele spojiti mirniju lokaciju s mogućnošću da usput odu do grada. Omiš je dovoljno blizu za izlet, ručak, šetnju starom jezgrom ili pogled na Cetinu, a opet se vraćate u resort koji je zamišljen kao zatvoren, jednostavan i praktičan sustav za odmor. Veliki plus ove ponude je i to što se naglašava pogodnost boravka od 3 noći po cijeni 2, pa je ovo dobra opcija za one koji žele maksimalno iskoristiti produženi vikend uz all inclusive po odličnoj cijeni. Istražite detalje ponude ovdje.

