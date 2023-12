Budva, poznata kao jedna od najljepših destinacija na Jadranu zimi ima posebnu čar. Uz ponudu koju donosi Crno Jaje, imate priliku uživati tri noći u Villi Favorite, nedaleko od mora u luksuznom smještaju s četiri zvjezdice, po cijeni od samo 305 eura za dvoje. Ova ponuda uključuje polupansion, što znači da su doručak i večera osigurani, a u cijenu je uključena i boravišna taksa.

Budva zimi postaje mirna oaza koja pruža jedinstven doživljaj Mediterana. Usporeni tempo života i manje gužve omogućuju posjetiteljima da istinski uživaju u povijesnom šarmu Starog grada, gdje uske uličice i kameni zidovi pričaju priče prošlih vremena.

Zimska Budva je idealna za šetnje uz more, posjet brojnim kulturnim znamenitostima, kao što su Citadela, Crkva Svete Trojice ili muzej grada. Restorani i kafići duž šetališta nude tople napitke i lokalne delicije, stvarajući savršenu atmosferu za opuštanje i uživanje u zimskom suncu.

Budva - 2 (Foto: Shutterstock)

Osim udobnosti i kvalitetnog smještaja, ova ponuda pruža i priliku da budete dio spektakularnog dočeka Nove godine uz bogat glazbeni program na otvorenom. Nastupat će Aleksandra Prijović (30.12.), Van Gog, Đorđe David, Toni Cetinski, Marija Šerifović, Željko Joksimović i Nikola Rokvić (31.12.). U klubovima diljem Budve će nastupat će brojni izvođači tako da je jedino što vam preostaje odabrati lokaciju na kojoj ćete provesti novogodišnju večer.

Za one koji putuju s djecom, dobra vijest je da djeca do 6 godina borave besplatno uz dvoje odraslih, a djeca od 6 do 12 godina plaćaju 100 eura. Ova ponuda vrijedi za razdoblje od 29.12.2023. do 03.01.2024., a prije kupnje obavezno je provjeriti raspoloživost smještaja. Ovdje kliknite za detalje ponude.

