Galerija 3 3 3 3 Ako ovog ljeta tražite bijeg od gužvi, stresa i previsokih računa za smještaj, imamo vijest koja zvuči kao oksimoron: last minute ponuda na jednom od najljepših hrvatskih otoka, i to usred špice sezone! Na portalu Crno jaje čeka vas ponuda koja uključuje 4 ili 7 noćenja za dvoje s jednim djetetom do 12 godina, u Hotelu Luka na Dugom otoku. Sve to za 699 eura umjesto punih 1.180! Da, dobro ste pročitali.

Dugi otok je onaj otok na kojem zaboraviš na sve. Doslovno. Signala ima, ali tko ga treba kad vas jutro budi cvrkut ptica iz borove šume, a večeri umiruje šum mora koje vam je, ne pretjerujemo, na dvadeset koraka od hotelske sobe? Hotel Luka smjestio se u mirnoj uvali, tik uz malo ribarsko mjesto Luka, gdje vrijeme ne teče po satu, nego po mirisu friško pečene ribe i zvuku bove koja nježno udara o brod.

Okružen zelenilom i mirom, ovaj hotel nudi sve ono što vam je potrebno ako želite stvarno odmoriti glavu: privatnu šljunčanu plažu, hladovinu borova, opušteno ozračje i dovoljnu dozu sadržaja da vam ne bude dosadno. Mini golf, stolni tenis, odbojka na pijesku i čak košarkaško igralište čekaju sve one koji ne znaju mirovati ni na odmoru. A ako znate mirovati, na raspolaganju vam je Sidro, simpatični kafić uz more.

Dugi otok - 4 (Foto: Crno jaje)

Sobe su jednostavne, klimatizirane i funkcionalne, a ono što je bitno, more je tek nadomak hotela. Restoran je na dvjestotinjak metara hoda, taman za laganu šetnju prije i poslije jela. Hrana? Svakog dana birate između tri menija, ribljeg, mesnog i vegetarijanskog, a buffet doručak će vam riješiti jutarnju dilemu "što da jedem?" s odgovorom "sve po malo".

Dugi otok - 2 (Foto: Crno jaje)

Na Dugi otok ne idete da biste jurili, već da biste usporili. Ali to ne znači da se ovdje nema što vidjeti! Od spektakularnog zalaska sunca iznad svjetionika Veli Rat, najvišeg na Jadranu, do tirkizne uvale Sakarun čije boje konkuriraju Karibima, svaki kutak otoka skriva nešto posebno. Park prirode Telašćica s moćnim klifovima i slanim jezerom Mir savršen je za dnevni izlet, dok će ljubitelji autentičnih trenutaka uživati u šetnji po malim ribarskim selima, susretima s lokalcima i večerima uz tanjur svježe ulovljene ribe.

Ponuda vrijedi od 17. srpnja do 16. kolovoza 2025., pa ako ste među onima koji ljeto stvarno doživljavaju tek kad asfalt proključa, ovo je vaš trenutak. Sve detalje i kupnju kupona potraži na portalu Crno jaje.

