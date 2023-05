Posjet otoku Braču mogao bi biti idealan spoj opuštanja i aktivnog odmora uz otkrivanje predivnih prirodnih ljepota po kojima je otok poznat. Otok je na dobrom glasu po svojim prekrasnim plažama, kristalno čistom moru i slikovitim krajolicima, koji su savršeni za snimanje fotografija dostojnih najboljih uspomena. Ako planirate na odmor, posljednji dani svibnja i produženi vikend čine se kao logičan odabir.

Uz bogatu kulturnu baštinu i mnoštvo povijesnih znamenitosti za istraživanje, uključujući poznati bijeli kamen Pučišća i šarmantni gradić Bol, za svakoga se može pronaći ponešto. Osim toga, Brač nudi mnoge aktivnosti na otvorenom, kao što su planinarenje, biciklizam, plivanje s dupinima, ronjenje i jedrenje na dasci.

Bilo da želite pobjeći od užurbanosti gradskog života ili jednostavno želite upiti malo sunca okruženi zadivljujućom prirodnom ljepotom, odmor na Braču pružit će vam nezaboravno iskustvo.

Poželite li se u svibnju zaputiti do Brača na produženi vikend koji je pred nama, istražite ponude koje vam donosi Crno jaje, a koje vas vode u Waterman Resort. Možete birati između odmora u mobilnim kućicama Beach Village ili smještaja u hotelu s all-inclusive uslugom. Obje opcije bit će odlične.

Odmor u mobilnim kućicama Beach Village

Korisnici ove ponude ostvaruju i neograničeno korištenje vanjskog bazena i dječjeg bazena, korištenje sportskih sadržaja (mini golf, fitnes na otvorenom, boće, vanjsko polje za šah, stolni tenis), dječjeg igrališta, prostora za roštilj, besplatan Wi-Fi i besplatan parking, a tu je i korištenje ležaljki i suncobrana na bazenu (ograničen broj). Kupon za tri noćenja vrijedi od 27. 5. do 30. 5., a kupon za četiri noćenja vrijedi od 26. 5. do 30. 5. 2023. Cijena kupona je 195 eura za tri noćenja, a 260 eura za četiri. Istražite ponudu ovdje .

All inclusive odmor u Waterman Svpetrvs Resortu

Ponuda uključuje pet dana i četiri noćenja ili četiri dana i tri noćenja uz all inclusive uslugu, sve za dvije osobe i jedno dijete do 12 godina. U ponudi je nekoliko različitih opcija ponude, a razlika je u tipu sobe koju ćete odabrati. Objekt je smješten tik uz more, a do supetarske rive možete stići slikovitom šetnicom koja odiše otočkim šarmom. Tu se može naći za svakoga ponešto: od različitih restorana, autohtonih konoba, kafića i pekara, pa do prodavaonica i suvenirnica. Istražite ponudu ovdje .