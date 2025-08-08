U svijetu koji od nas traži da budemo stalno dostupni, produktivni i užurbani, postoji mjesto gdje vrijeme teče sporije, a prioriteti se vraćaju onome što je doista važno: zdravlju, miru i bliskosti. To mjesto je Dobrna, najstarije termalno lječilište u Sloveniji, a vaša ulaznica za potpuni vikend odmor iz snova čeka vas u Vili Higiea.

Zamislite tri dana i dvije noći ispunjene opuštanjem, toplinom termalne vode, dobrom hranom i boravkom u elegantnom ambijentu, i sve to za dvoje, po cijeni od samo 276 eura. Ponuda uključuje polupansion, neograničeno kupanje u termalnim bazenima hotela Vita, i vrijedi za dvije osobe sve do 21. rujna 2025. godine.

Vila Higiea: Šarm tradicije u novom ruhu

Smještena u mirnom dijelu Dobrnine termalne doline, Vila Higiea savršen je spoj tradicije i suvremenog komfora. Od Zagreba udaljena dva sata lagane vožnje, potpuno renovirana 2020. godine, ova depandansa hotela Vita oduševit će vas elegantno uređenim sobama, tihom atmosferom i terasom na kojoj jutarnja kava ima posebno opuštajući okus. U podrumu vile nalazi se atraktivan Steak & Burger restoran, dok će vas pogled na okolne šume i termalni park pozvati na predah od rutine, duboki udah i istinsku regeneraciju.

Hotel Vita: Gdje toplina susreće luksuz

Vaš wellness vikend uključuje neograničeno korištenje termalnih bazena koji se nalaze u sklopu hotela Vita, a samo nekoliko koraka dijeli vas od unutarnjeg i vanjskog bazena, whirlpoola, dječjih bazena i sunčane terase. Termalna voda u Dobrni poznata je još od 1403. godine, a s temperaturama koje se kreću od 28 °C do 36 °C, pruža jedinstveni učinak opuštanja, detoksikacije i obnove energije. U sklopu hotela nalaze se i kavana te restoran s bogatom a la carte ponudom, izvrsnim slasticama i pažljivo biranim pićima – savršeno za večernje trenutke udvoje.

Dobrna: Povijest, priroda i zdravlje u savršenom balansu

Okružena zelenilom i brežuljcima, Dobrna nudi puno više od bazena. Ovdje možete prošetati romantičnim alejama termalnog parka, istražiti povijesne vile i crkve, ili jednostavno pustiti da vas priroda nahrani mirom koji traje i nakon povratka kući. Ova destinacija na sjeveroistoku Slovenije savršen je izbor za parove koji žele kvalitetno provedeno vrijeme, daleko od gradske vreve, u prostoru gdje je zdravlje dio svakodnevice, a briga o tijelu i duhu prioritet.

Za svega 276 eura, čeka vas vikend koji će vam pomoći da usporite, napunite baterije i stvorite uspomene koje se pamte. Bilo da ste u potrazi za romantičnim bijegom, poklonom za posebnu osobu ili jednostavno zasluženim predahom, Vila Higiea i Terme Dobrna imaju sve što vam treba.