Galerija 0 0 0 0 Na sjevernom vrhu otoka Krka, na rtu Vošćica, upravo ondje gdje je udaljenost između otoka i kopna najmanja – smjestila se utvrda Maltempo. Na ovom strateški izuzetno važnom položaju podigli su je Mlečani krajem 16. stoljeća kako bi mogli potpuno nadzirati pomorski promet kroz Tihi kanal ili Mala vrata. Na starim mletačkim kartama ponekad je ucrtana kao Utvrda sv. Marka.

Utvrda se sastojala od nižeg dijela s topovskom baterijom te smještaja za posadu, kapele posvećene Gospi od Karmela te visokog tornja – promatračnice. Bila je dio šireg mletačkog obrambenog sustava, a osobitu važnost imala je u prvim desetljećima. Osim Mlečana, doživjela je i Uskoke i Napoleona, da bi joj - već potkraj 19. stoljeća – nova austrijska vlast namijenila civilnu svrhu. 1875. godine izgrađen je svjetionik, kao dio velikog projekta izgradnje pomorske signalizacije uzduž istočne obale Jadrana.

Svjetionik Maltempo izgrađen je kao četverokutna kamena kula uz prizemnu zgradu i potkrovlje, ukupne površine 140 četvornih metara. U sklopu objekta nalaze se skladište, motornica, pristanište i porivalište za čamce. Prostran, blizu ceste, a i kopna, Maltempo je bio bingo za svjetioničare u usporedbi s drugim svjetionicima, njihovom skućenošću, surovošću i izoliranošću. Dobro, nije ni Maltempo (u prijevodu s tal.: "loše vrijeme") najugodnije mjesto kada zapuše bura – a ovdje s jedne ili druge strane – uglavnom puše.

Danas je svjetionik Maltempo u privatnom vlasništvu i iznajmljuje se. Bez brige, ne morate se brinuti oko lanterne jer je svjetionik odavno automatiziran. I dok ljeti, s gomilom turista „u dvorištu“ možda i ne možete doživjeti tu svjetioničarsku osamu i potpun doživljaj jednog puno nemilosrdnijeg Mediterana nego što ga volimo zamišljati, čim dani postanu kraći, a boje nježnije, osjetit ćete je čim mal tempo preuzme palicu, a oko vas baš sve počne svirati i stopi se u gromoglasnu burnu simfoniju u kojoj nastupaju prozori i vrata, kamenje i more, konopi i baš svaka rupa.

