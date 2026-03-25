Dok se priroda polako budi, a vi hvatate prve ozbiljnije zrake sunca, otok Pag sa svojim mitskim, mjesečevim krajolikom nameće se kao odlična destinacija za bijeg od ureda i gradske vreve. Zaboravite na ljetne gužve; Pag u travnju nudi tišinu, miris smilja i lavande te priliku da doživite otok na potpuno intiman način.

Ako tražite mjesto gdje će vaša djeca biti sretna, a vi dobiti zasluženi tretman kraljevskim tretmanima paškom solju, put vas vodi u Hotel Pagus ili Meridijan.

Svi znamo onaj osjećaj kad na odmoru stalno posežete za novčanikom - kava, sok za djecu, ručak, pa opet užina. Zato je All Inclusive opcija na Jadranu u predsezoni pravi blagoslov. Ponuda uključuje doručak, ručak i večeru s pićima, ali i dodatnu konzumaciju hrane i pića tijekom dana na odabranim punktovima. To znači da je jedina vaša briga hoćete li se prvo bućnuti u unutarnji grijani bazen ili ćete se prepustiti čarima Wellness & Spa centra koji se u hotelu Pagus prostire na impresivnih 1200 kvadrata.

Ono što ovaj odmor izdvaja od običnog hotelskog boravka su autentični tretmani. U cijenu su uključeni specifični wellness trenuci za dvoje odraslih koji koriste najbolje od otoka. Možete birati između Feet detoxa (kupka nogu s paškom solju i smiljem), Pilinga i kupke za opuštanje (lavanda i magnezij), te Parafinske kupke za dlanove. Bilo koji tretman odabrali – sigurni smo da ćete se preporoditi, jer nakon zime provedene u zatvorenom, ovi tretmani s morskom solju čine čuda za kožu i cirkulaciju. A ako vam to nije dovoljno, kao gosti Crnog Jaja ostvarujete i dodatnih 20 posto popusta na sve ostale tretmane u spa centru.

Dok vi uživate u finskoj sauni ili whirlpoolu, djeca imaju svoju zanimaciju. Hotel nudi modernu gaming room s Playstation 5 konzolama, što je vjerojatno najjači argument koji možete upotrijebiti da klince nagovorite na putovanje. Za one mlađe, tu je mini dječja igraonica, pa je za vas, mirna kava na terasi s pogledom na more zapravo vrlo vjerojatni scenarij odmora.

Kako do ponude?

Na portalu Crno Jaje trenutno se nalazi Spring Special Offer koja je privukla već velik broj putnika. Po cijeni već od 214 eura dobivate 3 dana (2 noćenja) s All Inclusive uslugom za dvije osobe i jedno dijete do 12 godina. Ako imate dvoje djece, postoji i opcija za obiteljsku sobu s pogledom na more.

Pag je u travnju prekrasan za istraživanje. Iskoristite priliku, prošetajte do povijesne jezgre grada Paga, kupite komad čuvene čipke i ne propustite degustaciju sira i janjetine u nekom od lokalnih restorana. Pag nije samo plaža i Zrće; to je otok tradicije koji u proljeće pokazuje svoje najljepše lice.

