Američka tvrtka BlackSea Technologies najavila je novi koncept bespilotnih borbenih plovila – Modular Attack Surface Craft (MASC).

Ova su bespilotna površinska plovila osmišljena kako bi odgovorila na zahtjeve američke mornarice za modularnim višefunkcionalnim borbenim jedinicama.



Iako izgledaju poput 20 metara dugog katamarana, plovilo BlackSea Technologiesa je namijenjeno za širok spektar operacija.

Osnovna konfiguracija podržava sve od protupodmorničkih i protupovršinskih operacija, preko elektroničkog ratovanja i izviđanja do nadzora i logističke podrške.



MASC ima palubu od 83 četvorna metra koja može primiti standardne brodske kontejnere težine do 30 tona. BlackSea tvrdi da se plovilo može vrlo lako modificirati za specifične misije pričvršćivanjem određenog kontejnera ili modula na palubu.



Plovilo ima dvostruki trup, a koji je dizajniran kako bi se uspješno nosio sa svim vremenskim uvjetima. Ima maksimalnu brzinu od 25 čvorova i brzinu dugog dometa od 10 čvorova te operativni domet od 3000 nautičkih milja.



BlackSea je spreman izgraditi i isporučiti prvi potpuno integrirani prototip MASC broda unutar šest mjeseci.

