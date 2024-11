Gastronomska karta Zagreba od prošlog je vikenda bogatija za Barbeerian BBQ & Pub, novi restoran s impresivnom ponudom craft piva čije se otvorenje s nestrpljenjem iščekivalo. Njegovi su vlasnici u restoranskoj branši možda prvašići, ali ono što donose u ovaj restoran, svakome tko jer nekad nešto čuo o craft pivu, domaćim ljutim umacima ili pravom američkom BBQ-u, sasvim je dovoljno da im se prepusti i zavezanih očiju.

Barbeerian je "fuzija BBQ street fooda i urbanog pivskog bara" i spaja ono što ionako prirodno ide zajedno, ali sa sastojcima iz delikatesnih trgovina, s menijem promišljenim tako da je na njemu baš sve vrhunske kvalitete i vrhunski pripremljeno. Ovdje je hladna komora jednako važna kao i kuhinja, a mjesto će jednako oduševiti domaće koji žele popiti dobro pivo u gradu i prigristi nešto usput ili izvesti goste i turiste koje će ono sigurno privući na utabanoj ruti oko katedrale i usput odraditi vrlo lijepu promociju lokalne craft beer scene.

Spoj koji nam je davno trebao

Barbeerian je partnerski projekt Zvonimira Pelka i Gorana Vrabeca. Zvonimir Pelko strastveni je obožavatelj piva, međunarodni pivski sudac i pivski somellier Doemens Biersommelier te najveći uvoznik i distributer craft piva kod nas. Uglavnom, za svako sjajno pivo koje ste kušali kod nas - kriv je on.

Goran Vrabec s Peklom dijeli potrebu da od onog što voli napravi posao. Proizvođač je nagrađivanih domaćih ljutih umaka koji se kriju iza etikete Volim ljuto, a ljubav prema dobrom pivu i začinima najbolje pokazuje kroz Spicy days, a s BBQ Hot Yardom stekao je ogromno i u nas rijetko iskustvo s BBQ-om.

Treće ime bez kojeg Barbeerian ne bi bio to što jest glavni je chef Filip Žugaj, koji je svoj zanat također izbrusio u BBQ Hot Yardu. Ako ste ikada na festivalu pobožno čekali u redu na njihovu štandu, sve znate.

A kao da to nije dovoljno - i lokacija je savršena. Barbeerian se nalazi u samom centru grada, na adresi Opatovina 35, u istom prostoru u kojem se nalazio Craft Room, jedan od prvih malih zagrebačkih hramova craft piva, pa je Barbeerian tako istovremeno i omaž prošlosti i nastavak ove urbane craft tradicije.



Odmah s ulaza pozornost privlači žarko crveni točionik s 12 pipa i popis točenih piva iznad njega. Izbor je šarolik, od čeških lagera, preko nekoliko belgijskih klasika, što tradicionalnih, što modernih, i kultnih Nijemaca, tu je i jedan cider, a domaće snage u točenom obliku prestavljaju Varioničina Siesta Session IPA, Maskeronov Goblet Demon, Zmajski Pozoj, i Alter Ego skoro pa domaćeg Reseta (bez poruke službenoj Sloveniji).

Posebno mjesto zauzima kućno pivo Barbeerian, collab sa Zmajskom pivovarom. Smišljen je uz naputke iz Barbeerianove, a skuhan sa znanjem majstora-pivara iz zmajske kuhinje. Ovaj izuzetno pitak i "taman" gorak Pale ale ima nešto manje alkohola od poznatog zmajskog Palea, a i nježniji je s cvjetnim i voćnim aromama, zbog čega - i naravno ne slučajno - odlično slijedi meni.

Barbeerian dolazi i u limenci od 0,5 litara, koja se, s još stotinjak etiketa nalazi u impresivnom četverokrilnom hladnjaku koje je pažljivo pivsko oko uočilo još s ceste kroz ostakljeni dio ulaznih vrata Barbeeriana. Popis dostupnih piva će se mijenjati pa ga pratite ovdje, a degustacijske želje možete ostvariti svaki dan od 17 sati do ponoći. Naravno, izbor žestokih pića i vina zadovoljit će i one koji (misle da) ne vole pivo, a od imena iskaču Josić, Matuško.

Pivo se nalazi i na Barbeerianovu jelovniku - od predjela do deserata. Prilično je jednostavan podijeljen u kategorije: predjela ili "Beer Bites", BBQ i burgeri, a tu su još prilozi, umaci i deserti. Sva se jela autentično pripremaju u smokerima, a ljubitelji dimljenih, sporo pečenih i "vučenih" zalogaja ne bi smjeli preskočiti rebarca, Spicy Fried Wings ili Pulled Pork. I da, ako ne znate, U Barbeerianu će vas podsjetiti da se BBQ jede rukama, ali ako inzistirate, možete dobiti i pribor. Cijene predjela kreću se od 7 do 10 eura, BBQ-a od 8 do 15 eura, a burgera od 9 do 13 eura.

Nas je oduševilo sve što smo kušali, od krilaca u panko mrvicama i gotovo "bezmesnih" tacosa s kozicama do više nego odličnih smash burgera. Kućni pale ale odlično se nosio sa svime što smo probali, iako smo već puni ideja za sljedeći put (a skoro, nadamo se - i na terasi): na primjer rebarca "na sporo" uz Rauchbier, dimljeni Märzen, koji nam je mahnuo iz hladnjaka, a desert, pivski ili ne, s recimo Pohjalinim porterom zvuči kao izlazak za sebe.

