Postoje putovanja koja planiramo mjesecima, ubacujemo ih u kalendar i oko njih organiziramo godišnje odmore. I ona druga, tiša, nenametljiva, koja se ne nameću spektaklom, nego osjećajem. Ona koja nas uspore, vrate razgovoru, okusu i trenutku. Istra je upravo takvo mjesto; regija koja ne traži da je "obiđete", nego da je doživite. Da sjednete, poslušate, probate i ostanete malo dulje nego što ste mislili.

Takva iskustva, daleko od uobičajenih turističkih ruta, okuplja Mastercardova platforma priceless.com. Riječ je o pažljivo osmišljenim doživljajima koji otvaraju vrata Istre kakvu rijetko imamo priliku vidjeti: kroz ljude, hranu, običaje i male, autentične trenutke koji ostaju dugo nakon povratka kući.

Buzet (Foto: PR)

Večer uz vatru u San Canzianu

U zelenilu istarskog zaleđa, nedaleko od Buja, smjestio se San Canzian Hotel, mjesto koje spaja luksuz i mir sela bez potrebe da se time razmeće. Upravo ondje započinje večer posvećena gastronomiji, ali i druženju. Kraj vanjskog ložišta, u opuštenoj atmosferi, gosti upoznaju chefa Pavu Klarića, slušaju njegove priče o kuhinji, sezoni i Istri te razgovaraju bez žurbe, uz vatru koja polako diktira tempo večeri.

San Canzian (Foto: PR)

Kako se večer razvija, druženje se seli u restoran Luciano. U elegantnom prostoru, koji nosi Michelinovu preporuku, slijedi večera od šest sljedova. Svako jelo nadovezuje se na prethodno i priča svoju verziju istarskog terroira spajajući lokalne namirnice s modernim tehnikama. Uz pažljivo osmišljen koktel, cijelo iskustvo ostaje dovoljno opušteno, iskreno i toplo.

San Canzian (Foto: PR)

Istra iza razglednice

Za one koji žele upoznati Istru još dublje, tu je i četverodnevni boravak koji vodi iza kulisa razglednica. Smještaj u Casa Milena, obnovljenoj kamenoj kući staroj više od 200 godina, pruža prostor za usporavanje i pravi osjećaj života u istarskom selu. Bez žurbe, bez programa koji pritišće.

Roč (Foto: PR)

Putovanje uključuje obilazak Roča, Aleje glagoljaša i Huma uz privatnog vodiča, koji povijest priča kao živu stvar, a ne lekciju. No ono što najviše ostaje u pamćenju jesu susreti s lokalnim obiteljima. Kušanje delicija od konoplje, čašica biske i razgovori koji se razviju spontano, bez scenarija i bez filtera.

Okusi, priče i običaji

Jedna večer rezervirana je za domaću peku i istarsku supu, vinsku juhu, koja se jede polako, uz dugi stol i još duži razgovor. Posjet Muzeju Aura u Humu dodatno približava bogatu istarsku tradiciju destilacije i zaokružuje iskustvo koje nije tu da impresionira, nego da se uvuče pod kožu.

Hum (Foto: PR)

Bilo da vas privlače večere uz vatru, vrhunska gastronomija ili iskreni trenuci u istarskim selima, iskustva dostupna na Mastercardovoj platformi priceless.com nude Istru kakva doista jest.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom MASTERCARD po najvišim profesionalnim standardima.