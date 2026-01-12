Riža na mlijeku popularna je slastica koja se jede u mnogim zemljama svijeta. U nekim zemljama naziva se i pudingom od riže.

Riža se kuha na mlijeku sve dok se ne pretvori u kašu, a obično se zasladi šećerom i voćem te aromatizira začinima.

Kuhanu rižu moćete i pomiješati sa slatkim vrhnjem, mlijekom, jajima i začinima kako biste dobili sličnu verziju istog jela iz pećnice.

Nemojte prekuhati rižu za ovo jelo – najbolje rezultate dobit ćete ako je prvo skuhate al dente, a potom pomiješajte s ostalim sastojcima i stavite u pećnicu.

Rižu zasladite šećerom, medom, ali i sušenim voćem po želji. Ako niste ljubitelj grožđica upotrijebiti možete i datulje, sušene brusnice, murve i slično voće.

Zapečeni puding od riže - sastojci: 550 g kuhane riže hladne

500 ml vrhnja za šlag

500 ml punomasnog mlijeka

150 g bijelog šećera

100 g grožđica

3 jaja

2 čajne žličice ekstrakta vanilije

1 čajna žličica mljevenog cimeta

½ čajna žličica mljevenog muškatnog oraščića

prstohvat soli Zapečeni puding od riže - priprema: U velikoj zdjeli pomiješajte punomasno mlijeko i vrhnje za šlag, jaja, šećer, ekstrakt vanilije, cimet, muškatni orašćić i sol. Miješajte dok se sastojci ne povežu i ne dobijete glatku smjesu. U smjesu umiješajte ohlađeniu kuhanu rižu i grožđice, pa je prebacite u namašćenu vatrostalnu posudu. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 Celzijevih stupnjeva oko 40 minuta, odnosno dok se rubovi ne zapeku, a sredina bude još uvijek mekana. Ohladite prije posluživanja. Dobar tek!

