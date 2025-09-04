Ovaj jednostavan, ali neodoljivo kremasti zapečeni prilog otkriva da blitva može biti jako ukusna i bez svog dobrog prijatelja krumpira s kojim je najčešće srećemo. Zapečena i začinjena kremastim vrhnjem i sirom idealna je za lagani bezmesni ručak ili kao prilog uz svečanu večeru.

Priprema je brza i jednostavna, a rezultat je raskošno jelo koje izgleda i miriše kao da je stiglo ravno iz rustikalne francuske kuhinje. Bilo da tražite ideju za obrok bez mesa ili želite impresionirati goste bez previše kompliciranja, zapečena blitva sa sirom je pravi izbor.

Zapečena blitva sa sirom - sastojci: 350 g blitve

150 ml vrhnja za kuhanje

1 žlica senfa

140 g Gruyèrea, grubo naribanog

maslac, za podmazivanje

2 žlice sitno naribanog parmezana Zapečena blitva sa sirom - priprema: Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Odvojite listove od stabljika pa njih narežite na trake. Zakuhajte vodu u loncu i kuhajte stabljike 3-4 minute da malo omekšaju pa dodajte listove na nekoliko sekundi, samo da povenu. Dobro ocijedite. Pomiješajte vrhnje sa senfom i izlijte ga po blitvi. Zatim pospite većinom Gruyèrea. Namažite srednje veliku posudu za pečenje maslacem i prebacite blitvu u nju. Pospite preostalim Gruyèreom i parmezanom. Pecite 30 minuta. Poslužite toplo, iz posude u kojoj se peklo.

