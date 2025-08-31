Galerija 1 1 1 1 Ako ste među onima koji skromnije porcije, razne pjenice i slično smatraju „opsjenom“ i želite samo pojesti konkretno i fino, onda je ovaj zagrebački restoran smješten na zagrebačkom Vrhovcu (u blizini slavnog Tača) odličan izbor. Ovdje će vas dočekati poznati okusi domaće kuhinje, a sigurno je samo da nećete ostati gladni.

Bistro (poznat i pod imenom "Kod Prike") sam posjetio ovo ljeto, na kraju radnog dana, odnosno za kasniji ručak. Bilo je to onih neizdrživo vrućih dana, a poluotvorena terasa bila je unatoč solidnim kapacitetima gotovo do kraja puna. Dobra je stvar što je parking odmah preko puta i ima ga dovoljno.

Bistro Vrhovec - 4 (Foto: Vedran Jurić)

Sjeo sam s kolegama koji su ovdje česti gosti, pa je bio red poslušati preporuke i uzeti što oni kažu. Meni je klasični „a la carte“, ali tu je i ponuda dnevnih jela. Kako je bistro poznat po mesnim specijalitetima, odlučili smo se za teleće pečenje, dok smo za predjelo uzeli juhe – ja goveđu, a ekipa ajngemahtec, koji je ne tako davno zadao glavobolju kandidatima za gradonačelnika metropole.

Goveđa juha stigla je na stol bogata, mirisna i topla, točno onakva kakvu možemo povezati s nedjeljnim obiteljskim ručkovima. Porcija je izdašna, tako da je šteta ovo preskočiti. Ubrzo nakon juhe na stolu se ukazalo i teleće pečenje. Mekano, sočno, koje se raspada dok ga režeš, s jednako takvim krumpirima. Super su dodatak i komadići špeka, kao i tikvice, a i količina za troje, sasvim je dovoljno. Jedino je jelo moglo biti i malo slanije, nije potrebno štedjeti na soli.

Za vrijeme ručka falilo nam je još jedino malo mira i da bolje čujemo jedni druge prilikom razgovora, jer je poveća muška ekipa stol do bila prilično vesela, te s radošću svako malo zapjevala neki hit Vinka Coce ili raznoraznih klapa. No, moji domaćini su mi objasnili da je to ovdje sasvim normalno, tako da sam se opustio i prepustio neobranoj maslini te galebima koji se „karaju“…

Bistro Vrhovec - 2 (Foto: Vedran Jurić)

Za desert sam još „napao“ lava cake, koji se posluživao uz kuglicu sladoleda od pistacije. Sasvim je korektan, ali bolja bila štrudla od višanja, koju su uzeli kolege te ponudili zalogaj i meni. U svakom slučaju, ako vam ne smeta nešto veselija atmosfera, ovaj bistro je sasvim zgodan izbor iz kojeg ćete otići siti i puni bogatih domaćih okusa.